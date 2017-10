Satset på riktig and

Søndag ettermiddag gikk det årlige andeløpet i Homla av stabelen. Hvert år er det mange som kjøper en and i håp om å være den heldige vinneren av førstepremien, som i år var på femten tusen kroner.

Årets vinner, etter et jevnt og spennende andeløp, ble Eirin Lyngstad og familiens and. Selv om Eirin ikke kunne være der selv, var resten av familien til stede for å motta premien.

Lyst på telefon

Rie, Roger, Anker Sirius, Ask og Eik Martinus Aagaard sto ved målgang da deres and ble førstemann i mål.

– Vi visste jo ikke at det var vår and vi så i mål, sier Roger. Deres and rakk akkurat å passere andreplassen før målgang.

De har allerede lagt planer for hva de skal bruke pengene på.

– Jeg har lyst til å kjøpe meg en telefon, sier Rie.

– Kanskje en iPhone 7.

Mer folk enn i fjor

Leder for Hommelvik juniorkorsps Agnes Omenås var godt fornøyd med årets andeløp.

– Det er mer folk her enn i fjor, konstaterer hun.

– Det har kanskje noe å gjøre med at vi ikke fikk sluppet endene i fjor, mener hun. I fjor hadde det regnet så mye at det ble for mye vann i Homla. Dette gjorde at de ikke kunne slippe endene, og heller trakk vinneren. I år derimot hadde det regnet så lite at det nesten var for lite vann i elva.

– Lederen skiftet jo hele tiden. En and kunne lede en stund, også kunne det komme et lite vindpust og endre ledelsen helt, sier hun.

– Det var jo like spennende som et hvilken som helst idrettsarrangement, smiler hun.

Andeløpet i Homla arrangeres av Hommelvik juniorkorps, i samarbeid med Lions Club. Pengene som samles inn går til Hommelvik juniorkorps.