Tar grep mot kriminalitet i arbeidslivet

Værnesregionen har utarbeidet en strategi i ti punkt for å motvirke svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner.

Et enstemmig Meråker kommunestyre har sluttet seg til strategien.

Ureell konkurranse

Det er ingen politisk uenighet om at det er viktig å ta tak i dette. Forslaget ble dermed vedtatt uten debatt. Egil Haugbjørg (V) var den eneste som tok ordet for å gi forslaget sin klare støtte.

–Det er viktig å ta tak i dette. Svart økonomi går ut over arbeidstakere som risikerer å miste jobben på grunn av ureell konkurranse. Samtidig går slik virksomhet ut over arbeidstakere fra andre land fordi de ofte blir grovt utnyttet. Problemet er at de som driver ulovlig, kan lovverket minst like godt som de som driver lovlig, sa Egil Haugbjørg.

Bygg og anlegg

Strategien fastslår at Værenesregionen skal hindre at useriøse og kriminelle aktører får tilgang til kontrakter i regionens regi.

Man vil rette innsatsen mot de områdene der risikoen er størst. Særlig er bygg og anlegg en risikobransje som alle kommunene i Værnesregionen skal ha fokus på.

Oversiktlig

Værnesregionen vil at det skal være lett og oversiktlig å vite hvem man handler med, hvem som jobber for regionen, og hvem man betaler til.

Man vil blant annet begrense antall ledd i kontraktskjeden til to ledd under leverandøren. Dermed blir det lettere og mer oversiktlig å følge opp kontraktene.

Betaling

Værnesregionen og kommunene i regionen skal vite hvem som arbeider for dem. Alle underentreprenører i hele kontraktskjeden skal være kjent for de ansvarlige før arbeidet starter. Alle ansatte skal også vre navngitt før de møter opp på jobb.

Man skal også vite hvem man betaler til. All betaling skal foregå via bank, og man skal kunne kontrollere at lønn og annen godtgjørelse går til den som har gjort jobben.

Kontroller

Værnesregionen vil også gjennomføre kontroller gjennom hele konbtrakteperioden for å sikre at alle krav i kontraktene blir oppfylt. Dette skal blant annet kunne skje i form av uanmeldte kontroller hos både leverandører og underleverandører.