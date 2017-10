Flere mistet drikkevannet på Skatval

– Vi er godt igang med utbedringer, og ut på ettermiddagen regner vi med at abonnentene igjen har vann i springene, sier geir Baustad, fagansvarlig vann– og avløp i Stjørdal kommune.

Fuktig åker

Baustad sier det er på en åker opp mot Hegge vannlekkasjen er.

– Det ser slik ut at her har det lekket fra ledningen over noe tid. Det fortelles at det under tresking her i høst ble nevnt at det på et område var fuktig. Så har tydelig lekkasjen tiltatt i styrke, og på den måten ble lekkasjen oppdaget, og vi er godt igang med å reparere skaden, sier Baustad.

Nøyaktig hvor lenge arbeidene tar før vannet igjen kobles på, vil ikke Baustad si, men i ettermiddag engang.

– Hvor rent er vannet som kommer i springen når utbedringen er over?

– Vi spyler ledningen, og klorer, og tar tilsist vannprøver før vi gir grønt lys for igjen å bruke vannet, sier Geir Baustad.