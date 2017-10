Forfatterbesøk på Ole Vig vgs.

Forfatteren Kim Småge skal først og fremst møte en av VG1-klassene på Ole Vig videregående skole når hun kommer på besøk på formiddagen tirsdag 3. oktober.

Men Foreningen Norden er medarrangør, og foreningens medlemmer er velkommen til å komme og høre på under besøket, som finner sted i det nye biblioteket på Ole Vig vgs. Etterpå er det kaffesamling i kantina, der alle er invitert.

Krim

Som forfatter har Kim Småge først og fremst skrevet kriminalromaner, og hun har vært omtalt som en av grunnleggerne av den feministiske krimbølgen i Norge.

Hun har blant annet mottatt Rivertonprisen, som hun ble tildelt for boken «Nattdykk» i 1983.

Ungdomsbøker

I tillegg til krimbøker har Kim Småge også skrevet bøker for ungdom. For denne delen av sitt forfatterskap mottok hun i 1986 prisen for beste ungdomsroman, «Figurene».

Opp gjennom årene har hun også mottatt andre priser for sitt forfatterskap.

ivar@bladet.no

901 65 188