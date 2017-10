Har sikret seg overvåkningsbilder etter brekk

Klokka 01.12 natt til mandag gikk innbruddsalarmen ved Narvesen-kiosken på jernbanestasjonen i Stjørdal.

Politioverbetjent Arne Henrik Ulvin ved Stjørdal lensmannskontor forteller at et vindu på kiosken var knust da politipatruljen kom til stedet like etter.

- Det har vært folk inne og det er stjålet noen pakker med røyk, sier Ulvin.

Ønsker tips

Politiet har så langt ingen mistenkte, men ønsker seg tips fra publikum.

- Dersom noen har sett interessante observasjoner i området mellom midnatt og 01.30 så ønsker vi å komme i kontakt med dem, sier Ulvin.

Overvåkingskamera

Han forteller at politiet har sikret seg videomateriale fra et overvåkingskamera i nærheten.

-Vi har et håp om å oppklare saken, sier Ulvin.