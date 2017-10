- Malvik er ikke slått i saken om kyllingfabrikken

Gruppeleder for de rødgrønne partiene, Bernt Ole Ravlum (Ap), ser fortsatt positivt på muligheten for at Rema-eide Norsk kylling skal velge Sveberg for sin nye kyllingfabrikk.

- Malvik er ikke slått

I kommunestyrets debatt om kommunen skal inngå en opsjonsavtale for et tilleggsareal til Kjeldsberg-tomta konkluderte Ravlum med at lokaliseringen av den nye fabrikken fortsatt ikke er avgjort.

- Jeg mener at rådmannen har gjort en kjempejobb og Malvik er ikke slått i denne saken. Malvik kommune har kjempeargument for at Norsk Kylling skal etablere seg på Sveberg. Mange lurer på hva som har skjedd i forhold til fylkesmannens behandling av arealene på Orkanger. Jeg forventer at det som har skjedd tas opp på høyere politisk nivå, sa Bernt Ole Ravlum i debatten før kommunestyret enstemmig vedtok at det skal inngås avtale med Sveberg Næringspark AS, eier av Kjeldsbertomta, om salg av et tilleggsareal på cirka 27 dekar nordøst for Abrahallen. Prisen på tilleggsarealet er anslått til cirka 6,75 millioner kroner.

Bygger ny vannledning

Malvik kommune tilbyr et tillegsareal fordi Norsk kylling har behov for et større areal enn den privt eide tomta som er aktuell for den nye fabrikken.

Rådmannen argumenterer med at tomta på Sveberg består av fjell, og at både den allerede regulerte tomta og tilleggsarealet er regulert til næringsformål. Det er ikke tilfellet for tomtaelaternativet i Orkdal.

Rådmannen mener det er naturlig at Malvik kommune bidrar gjennom å tilrettelegge for en større tomt som innfrir næringslivets behov. På denne måten bidrar Malvik kommune også regionalt ti len langsiktig og helhetlig arealforvaltning som ikke går på bekostning av produktivt jordbruksareal.

- Malvik kommune har ikke tatt noe initiativ til en mulig etablering av ny fabrikk for Norsk Kylling. Det er eier av Kjeldsberg-tomta som har hatt en dialog om etablering av kyllingfabrikken på Sveberg. Rådmannen og administrasjonen har jobbet for å løse utfordringene med vannforsyningen. Vi mener dette er løst uten at det skal gå utover vannforsyningen til resten av kommunen. Et hovedtiltak vil være å bygge ny vannledning mellom Torp og Betania, og noen tiltak på ledningen fra Midtsand og opp til Sveberg, forklarte rådmann Carl-Jakob Midttun.

Fylkesmannens ja og nei

Rådmannen stilte også spørsmål ved fylkesmannens behandling av Orkanger kommunes søknad om omregulering av landbruksareal til næringsformål knyttet til en eventuell kyllingfabrikk.

- Det er interessant hvordan fylkesmannen har konkludert, der fylkesmannen som landbruksmyndighet ikke har akseptert etablering på jordbruksareal, mens Fylkesmannen likevel har kommet til et annet standpunkt som åpner for omregulering av det aktuelle arealet i Orkdal, kommenterte rådmannen.