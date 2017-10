Mat, sang, kunst og quiz

Åpningen er i år flyttet til Café Rampa for å få plass til nok folk.

–Det ble litt for lite plass under åpningene i Torggården etter hvert og derfor flytter vi over gata. Tanken er å servere tradisjonsmat. Stein Hofstad på Café Rampa ble utfordret på å lage mat fra «før i tida», og vil servere god, gammeldags kjøttsuppe. Vi håper at dette skal bidra til å trekke enda flere til åpningen. Ordfører står for den offisielle åpningen og det blir kulturelle innslag.

Kunst

Deretter åpnes kunstutstillingen med lokale kunstnere i Torggården.

–Utstillingen har med 13 kunstnere, hvorav flere nye. Det vil det også stå en installasjon i Bruket kulturhus som heter «Vi går på sokkelesten». Den er laget av Malvik Husflidslag og Hommelvik pensjonistkvinner. Den består av 50 par sokker og vil bli overlevert til Leif og Laila Lundberg i Frelsesarmeen i løpet av EKM-dagene, sier Brit Ragna Renanger.

Quiz

Viggo Valle er ikke pensjonist ennå, men stiller som quizmaster på samme måte som i fjor.

–Quizen vi startet i fjor var veldig populært og det var med hele åtte lag. Viggo kommer i god kjent stil og det er bare å melde seg på for dem som vil prøve sine kunnskaper, sier Hammer.

Håkon Bleken

Det blir også egen kulturkveld på Vikhammer biblioteket med Stein Slettebakk Wangen som forteller om Håkon Blekens kunstneriske liv.

Nytt at er at EKM drar ut til helsetunene.

– Det vil bli underholdning av kor både på Hommelvik helsetun og Vikhammer helsetun, sier Marit Hammer og legger til at det er viktig å få frem at EKM er ikke bare en mønstring for et eldre publikum.

Manfoldig kultur

Fredag 20. oktober er det EKM-forestilling i Bruket kulturhus. Dette er en kveld som viser kulturmangfoldet blant Malviks voksne krefter.

– Vi har fått meg mange av aktørene som var med i fjor. Er det andre som ønsker å opptre er det mulig å ta kontakt med oss. Alle EKM-arr er åpne for alle å komme og se på. Mye av det som skjer vil nok appellere til flere enn pensjonistene, sier Per Johan Nilsen.