Han var en ukjent stjørdaling som tjente til livets opphold ved å jobbe på Kiwi-butikken på Kvislabakken og som bartender i helgene. Da Jonas Ulseth sjekket inn på Paradise Hotel i fjor, ble han plutselig kjent som den litt «rare» trønderen på TV.

– De første tre ukene på hotellet var koselig, og jeg kom overens med noen gutter som jeg hadde det artig sammen med. Men da de røk ut, så ble det på en måte alle mot meg. Etter hvert ble det ganske ensomt. Jeg endte opp med å bli maktsyk og ga egentlig litt f...

Slik oppsummerer han oppholdet på luksushotellet i Mexico i korte trekk. Nå er det for lengst et avsluttet kapittel.

Mange selfier

Vi treffer 22-åringen i skateparken i Stjørdal en varm høstdag i september. Sammen med venner tester han ut ferdighetene på skateboardet.

– Tidligere var jeg steingod. Nå trener jeg slik at jeg kan bli like god igjen, sier han og gliser.

Jonas Ulseth var i Forsvaret da han fikk ideen om å melde seg på Paradise Hotel. Han satt og så på programmet sammen med noen kompiser.

– En jeg kjenner var med den sesongen, og det var kult å se på ham. Men jeg tenkte at det ville bli artigere å se meg selv på TV. Kompisene pushet på meg, og til slutt sendte jeg inn en søknad, forteller Ulseth.

Foreldrene hans var skeptiske i starten, men aksepterte det raskt. Og stjørdalingen ble en liten kjæledegge inne på hotellet med morsomme påfunn og bred trønderdialekt.

– Jeg kan ikke si at jeg angrer på at jeg ble med og på ting jeg gjorde. Noe var positivt og noe var negativt. Men det blir for dumt å angre på det man har gjort.

Etter den første dagen i selve finaleuka var Paradise-eventyret over. Han ble stemt ut av programmet.

– Jeg dro fra Værnes som en vanlig fyr fra Stjørdal, og da jeg kom tilbake ble jeg møtt av en haug med fotografer som ventet. Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle oppføre meg. Det har blitt en del selfier i tiden etterpå, litt vel mye kanskje. Jeg fikk kjenne hardt på kjendistilværelsen. Men den er ikke helt meg, sier Jonas Ulseth.

– Ikke bare idioter og snåle folk

Mange forbinder Paradise Hotel med fyll, sex, intriger og skandaler. Men Ulseth bare ler av dem som gjør narr av realityserien.

– Det er vel ett av de mest sette TV-programmene i Norge, så noen gidder jo å se på det. Jeg har fortsatt ikke hørt en eneste negativ kommentar, og jeg tror at jeg fikk vist at det ikke bare er idioter og snåle folk i Paradise Hotel, sier han.

Selv om advarslene kommer fra mange hold, strømmer stadig flere håpefulle deltagere til for å melde seg på. Trine-Lise Jagge, som er daglig leder og hodejeger hos rekrutteringsselskapet Dynamic People, forteller til KK.no at hun personlig vil fraråde alle å bli med på et slikt program.

– Det kan faktisk ødelegge framtidige jobbmuligheter. Du bør tenke deg nøye om både én, to og tre ganger før du takker ja, for det kan i verste fall påvirke hele karrieren din, sier hun til nettstedet.

Der kjenner ikke 22-åringen fra Stjørdal seg igjen.

– Det har ikke vært noe negativt for min del, og jeg tror heller at bedrifter vil ansatte meg etter at jeg var på TV. Jeg fikk flere jobbtilbud etter Paradise Hotel, og jeg fikk tilbakemelding på at jeg var en ordentlig fyr, hevder Ulseth.

– Hva ga det deg å være med på Paradise Hotel?

– Mange nye følgere på Instagram! Men for å være litt mer alvorlig så lærte jeg mye om meg selv. Man er isolert med folk som var veldig forskjellige, og jeg fikk tid til å tenke mye.

Folkehøgskole

Nå har han tatt med seg flyttelasset og bor i Verdal. I høst startet han opp på ekstremsportlinja ved Bakketun folkehøgskole.

– Det kommer til å bli mye skateboard, downhill-sykling og fallskjermhopping. Utrolig tøft, understreker Jonas Ulseth.

– Hva gjør du om 10 år?

– Du, det har jeg ikke tenkt på. Jeg lever i nuet og tar ting som de kommer.