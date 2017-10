– Ikke et utbredt knivproblem i Stjørdal

– Jeg føler at situasjonen er litt overdramatisert. Samtidig så setter vi pris på at politiet tar det alvorlig. Det har en bra forebyggende effekt, sier Gunnar Hegstad.

– Liten gruppe

Etter flere knivepisoder i sommer og høst har stjørdalspolitiet fått anledning til å visitere personer og kjøretøy, hovedsakelig i Stjørdal sentrum. Det skal skje i et gitt tidsrom de kommende helgene. Signalene fra enkelte ungdomsmiljø har vært at «alle går rundt med kniv», ifølge politiet.

– Jeg har også hørt disse ryktene. Men de ungdommene vi snakker med sier at det er snakk om en liten gruppe som har gjort det til en sannhet. De vil rettferdiggjøre det å gå rundt med kniv, sier klubbleder Hegstad ved Carbon fritidsklubb i Kimen kulturhus.

Mange ungdommer i alderen 13–20 år er innom fritidsklubben hver dag, og ligger midt i smørøyet og tar pulsen på ungdomsmiljøet i byen. Hegstad opplyser at de verken har sett eller beslaglagt en eneste kniv.

– Politiet kom til oss og spurte om vi visste om det var noe hold i ryktene. Rett etter sommerferien tok vi oss en prat med ungdommene våre. Men det er ikke et utbredt problem i Stjørdal slik vi ser det. Jeg tror det kanskje gjelder 4–5 ungdommer, forteller Hegstad.

Han presiserer at han ikke sitter med den fulle oversikten, og at det kan være forhold som han er uvitende om.

Gunnar Hegstad gjentar at han synes det er fint at politiet tar det på alvor.

– Politiet ser nødvendigheten til å sjekke det ut, og har skaffet seg et handlingsrom. Jeg er ganske sikker på at de vet hvilke ungdommer som er aktuelle, sier han.

Forventningspress

– Er det et tøffere ungdomsmiljø i Stjørdal nå enn tidligere?

– Jeg tror det er mer forventningspresset om at man hele tiden skal være vellykket som er problemet. Man skal delta på mange aktiviteter, få gode karakterer og få mange «likes» på sosiale medier. Det er nok flere som sliter med det presset framfor noe annet. Det er ikke status å være gangster lenger og miljøet er ikke hardere enn før. Men det finnes jo enkelte utskudd.

Hegstad legger til at Stjørdal er blitt en stor by, og han merker at det stadig kommer flere tilreisende ungdommer på besøk.

– Jeg vil fortsatt si at det er trygt å oppholde seg i sentrum, understreker han.