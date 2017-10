Flytter firmaet fra kjelleren til Gata

Arne Grunnan og resten av Maler Arne er i full gang med å gi Kjøpmannsgata 2 et malerstrøk. Grunnan forteller at han har leid bygården.

– Til våren skal resten av bygget tas ordentlig, sier Grunnan.

Har planer

– Vi kommer til å ha dette som et arbeidsstasjon. Jeg har en del planer videre, men det er litt tidlig ennå. Jeg skal bruke høsten til å tenke ut hvilke satsinger vi skal gjøre. Jeg leier for at jeg skal ha en mulig til å gjøre det jeg vil i framtida. Det er litt enten eller. Men man kan ikke drive en bedrift hjemmefra lenger, slik jeg har gjort til nå, sier han.

Kjellerbedrift

– Jeg har holdt til i kjelleren og garasjen. Det har vært uhensiktsmessig og gitt meg mye ekstraarbeid. Her kan jeg og ansatte møte opp og få samlet utstyret vi bruker. Jeg ser det også som profilering av bedriften, sier Grunnan som har opptil ti ansatte i høysesong.

– Men vi gjør også mange innendørsjobber, så i vinter kommer vi til å være fem ansatte, sier Arne Grunnan.