Leter etter rektor-erstatter på Vikhammer

Ronny Engan har sagt opp sin stilling som rektor ved Vikhammer ungdomsskole.

– Engan sluttet til sommeren. Han har begynt i ny jobb ved Byåsen videregående skole, sier kommunalsjef i Malvik kommune, Ester Sandtrø.

Konstituert

Bodil Furuhaug Westby er konstituert som rektor inntil videre. Westby har vært inspektør ved skolen i en årrekke. Stillingen er nå utlyst og kommunalsjefen håper å ha på plass en permanent erstatter så raskt som mulig.

– Vi har startet rekrutteringsprosessen. Søknadsfristen er satt til 15. oktober, men vi har sikkert ikke en ny rektor på plass før etter jul. Det kommer litt an på vedkommendes nåværende arbeidssituasjon, sier Sandtrø.

Fem år

Ronny Engan har vært rektor ved Vikhammer ungdomsskole siden 2012. Sandtrø forventer ikke et skred av søknader til jobben.

– Slike lederstillinger har vanligvis ikke voldsomt mange søkere. Både Stjørdal kommune og Trondheim kommune har rekruttert rektorer den siste tida. Det kan naturligvis påvirke søkerantallet, sier hun og legger til:

– Riktignok har den nye rektorutdanninga gjort det mulig for mange flere å ta lederutdanning rettet mot skole. Vi har derfor et håp om at mange søker på jobben, sier Ester Sandtrø.