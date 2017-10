Se hvem som har kjøpt og solgt bolig i Meråker

Mehaugtrøa 25 (Gnr 21, bnr 179) er solgt for kr 900.000 fra Morten Berg til Tove Karin Holm (03.08.2017)

Gnr 49, bnr 952 er solgt for kr 520.000 fra Meraker Brug as til Nordistu as (03.08.2017)

Gnr 49, bnr 953 er solgt for kr 520.000 fra Meraker Brug as til Nordistu as (03.08.2017)

Gnr 20, bnr 143 er overdradd fra Ingar Reppe til Hege Reppe og Tone Reppe (10.08.2017)

Overdragelsen omfatter også Byengveien 12 (Gnr 20, bnr 156)

Gnr 20, bnr 143 er solgt for kr 1.550.000 fra Hege Reppe og Tone Reppe til Karl Morten Reppe Johannessen (10.08.2017)

Salget omfatter også Byengveien 12 (Gnr 20, bnr 156)

Gnr 12, bnr 25 er solgt for kr 825.000 fra Olga Skulbørstad til Ola Berg Fines (11.08.2017)

Funnosmoen 14 (Gnr 18, bnr 45) er solgt for kr 800.000 fra Elisabeth Løkken til Marita Haugen (17.08.2017)

Salget omfatter også Gnr 18, bnr 66

Øveråsveien 37 (Gnr 21, bnr 6) er overdradd fra Kåre Oskar Wallberg til Annfrid Judith Olsen, Mildrid Linnea Sende, Bjørg Olaug Nilssen, Asbjørn Nøstmo, Åse Malmfrid Grønblad, Solfrid Judith Torvik, Gerd Inger Bjørnås, John Olav Merakerås, Berit Holås, Torie Merete Wallberg Matsen, Marit Moen, Bernhard Rønning, Anne Marie Wallberg og Ole Aksel Wallberg (23.08.2017)

Øveråsveien 37 (Gnr 21, bnr 6) er solgt for kr 1.200.000 fra Annfrid Judith Olsen, Mildrid Linnea Sende, Bjørg Olaug Nilssen, Asbjørn Nøstmo, Åse Malmfrid Grønblad, Solfrid Judith Torvik, Gerd Inger Bjørnås, John Olav Merakerås, Berit Holås, Torie Merete Wallberg Matsen, Marit Moen, Bernhard Rønning, Anne Marie Wallberg og Ole Aksel Wallberg til Ranveig Forbord (23.08.2017)

Gnr 22, bnr 58 er solgt for kr 6.200.000 fra Net Invest as til Handelseiendom Meråker as (24.08.2017)

Gnr 22, bnr 116 er solgt for kr 300.000 fra Meraker Brug as til Ann-Helen Norum (25.08.2017)

Lebakken 10 (Gnr 34, bnr 51) er solgt for kr 900.000 fra Hermann Kolbjørn Jensen til Lisbeth Krøvel og Marit Niemistø (25.08.2017)

Gnr 46, bnr 21 er solgt for kr 250.000 fra Bjørn Yngve Hernæs til Neslin Bygg as (28.08.2017)

Gnr 22, bnr 36 er solgt for kr 1.250.000 fra Kari Johanne Sagen til Håvard Graffer Bye og Sigrid Nordhus (29.08.2017)

Salget omfatter også Øvergardsveien 102 (Gnr 24, bnr 18)

Gnr 10, bnr 7 er solgt for kr 2.600.000 fra Tomas Werkland til Turi Kristin Hauan (30.08.2017)

Øveråsveien 21 (Gnr 20, bnr 89) er solgt for kr 1.950.000 fra Even Valleraunet til Ingeborg Engesvold og Knut Erling Flataker (31.08.2017)

Kilde: Statens kartverk