– De første dagene gikk over all forventning

– De første to dagene gikk over all forventning. Vi har ikke gått ut med så mye informasjon så langt, kun på Facebook og opphengte plakater. Dette var virkelig en lovende start, sier prosjektleder Mia Bjerkan i Røde Kors Meråker.

Organisasjonen åpnet ny café tirsdag denne uka. Hver tirsdag og onsdag på dagtid i tiden framover ønsker de alle og enhver velkommen til en sosial møteplass og noe godt å bite i til en billig penge.

Behov

De holder til i enden av Fonnfjell hotell.

– Mellom 20 og 30 personer kom på åpningsdagen, mens enda flere kom på onsdag. Det rant jo på med folk! Vi måtte hente flere stoler for å få plass til alle. Kjempeartig, slår Bjerkan fast.

– Hvorfor ny café?

– Vi så behovet for en sosial møteplass i Meråker på dagtid. Jeg vil understreke at dette er for folk i alle aldre. Vi er også en arbeidstreningsbedrift, og vi får tilskudd fra NAV. I tillegg har vi BUA, som er en utlånssentral for sports- og friluftsutstyr i de samme lokalene.

Ønsker flere frivillige

Lokalstyret i Røde Kors Meråker ble stiftet i desember i 2016. Fram til nå har de drevet mest med ungdomsarbeid.

– Hver onsdag kveld har vi ungdomscafé for ungdommer mellom 12 og 18 år. Men vi ønsker flere frivillige slik at vi får til et bredere tilbud med tiden. Vi tar imot alle som har lyst til å bidra, sier Mia Bjerkan.