Klippet snora for ny barnehage

I tråd med barnehagens egne ønsker ble det avholdt offisiell åpning på ettårsdagen onsdag. Et drøyt tjuetalls gjester fra blant annet kommuneadministrasjonen, politisk ledelse, utbygger og entreprenør hadde møtt opp da ungene inviterte til fest på uteområdet.

Markeringa ble innledet med opptog, sang og taler - før ordføreren fikk æren av å klippe snora barna selv hadde flettet for anledningen. Den kommunale barnehagen hadde første åpningsdag 5. oktober 2016 og består av seks avdelinger med til sammen 106 barn.

Gratulerer

Ordfører Ingrid Aune (Ap) storkoste seg under den offisielle åpninga. På spørsmål om hvordan hun mener den nye barnehagen framstår, hadde Aune følgende å si:

– I Sandfjæra barnehage ser ungene ut til å trives. Den har store areal som gir rom for lek. I denne barnehagen er det også lagt spesielt til rette for ansatte. De har gode arbeidsforhold med egne samlingsrom og arbeidsrom. I tillegg ligger den flott til nede ved sjøen. Jeg vil si gratulerer til alle heldige barn i Hommelvik som har en splitter ny barnehage, en forholdsvis ny barneskole og ungdomsskole under bygging. Det viser at vi satser på unge i Malvik.

Stolt styrer

Nytilsatt styrer, Linn Asmussen, var stolt etter onsdagens arrangement.

- Det har vært en fantastisk dag for både store og små. Selv de yngste har fått en opplevelse av at det har vært en markering i barnehagen. Det har vært en festdag for alle sammen, sier Asmussen og benytter anledningen til å rose de ansatte.

– Vi har en gjeng engasjerte og kreative voksne som har gjort sitt til at dette ble en minnerik dag. Det er artig å se så mye glede. Jeg er kjempestolt, sier Asmussen.