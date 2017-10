Gleder seg over at den nye gata ferdig

Endelig er den nye gata mellom nye Torgkvartalet og Moheim-bygget, der de to virksomhetene holder til, ferdig. Onsdag ble nygata åpnet for trafikk. Da inviterte de ansatte ved AniCura arbeidsfolket som jobber på nye Torgkvartalet til åpningsfest med bløtkake.

– Det synes vi arbeidsgjengen fortjener, smiler dyrlege Hege Jøntvedt hos AniCura.

Har tatt hensyn

Hun roser ansatte hos hovedentreprenør Skanska og underentreprenørene.

– De har vært veldig forståelsesfulle og tatt hensyn til både tobeinte og firbeinte som har vært innom klinikken i anleggstida, smiler Jøntvedt.

Følsomt

Entreprenørene har lagt plater utenfor inngangsdøra slik at det har vært greiere for alle brukerne. Jøntvedt driver med mikrokirurgi. Det kan være følsomt for rystelser og vibrasjoner.

– Arbeidsgjengen har til og med tatt pause i arbeid som har laget vibrasjoner når vi har bedt om det, sier Jøntvedt.

Nå gleder alle i dyreklinikken og Bunnpris-butikken seg over at gata med fortau er opparbeidet og ferdig asfaltert.

Fin, ny vei

–Vi vil gjerne berømme Skanska for at de har forsøkt etter beste evne og ta hensyn underveis. Vi har fått en fin ny vei og vi håper nå at vår kunder og pasienter vil finne veien ned i den nye fine parkeringskjelleren under Kimen, sier Jøntvedt.

Fikk nei

Like fornøyd er ikke medarbeiderne i dyreklinikken med Stjørdal kommune.

– Vi har bedt om å få skråparkering utenfor. Det er det god plass til, men kommunen sa nei, sier Per Jørgen Engum i AniCura Stjørdal Dyreklinikk.

Nå setter han sin lit til Stjørdalspolitikerne som jobber med sentrumsplanen og håper skråparkering blir tillatt når den nye sentrumsplanen blir vedtatt.