Kjørte flyttelass i narkorus

Sør-Trøndelag tingrett ga nylig påtalemyndigheten medhold i midlertidig beslag av førerkortet til en mann i 30-årene fra Malvik. Mannen er siktet for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand og skal ifølge kjennelsen ha kjørt strekningen Malvik-Stjørdal flere ganger til tross for at han var ruset på amfetamin.

Smerter

Mannen forklarte i retten at han den aktuelle kvelden hjalp en kamerat med å kjøre flyttelass og at han på grunn av smerter i ryggen ruset seg på amfetamin for å klare å føre kjøretøyet.

Forholdet skal ha skjedd i august i år. Retten mente blodprøven tatt av malvikingen kort tid etter viser en konsentrasjon av det narkotiske stoffet som tilsvarer er promille på over 0,5.

Motsatte seg beslag

Det mener siktede er langt høyere enn det som kan være tilfelle og motsatte seg påtalemyndighetens begjæring. Det tok ikke retten hensyn til og beslagla malvikingens førerkort inntil straffesaken mot ham er endelig avgjort. Siktede erklærte i retten at han vedtok kjennelsen.