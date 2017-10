Slik blir været i høstferien

Neste uke er det høstferie i Stjørdal, Malvik og Meråker. Mange har tatt fri og ser fram til noen kjærkomne fridager. Feriedagene er ennå et stykke fram i kalenderen og meteorologenes spådommer er usikre. Prognosene tyder imidlertid på at ei uke med skiftende vær er i vente.

– Det er langt fram, men været ser ikke ut til å bli så verst de første dagene. Bygeværet vil fortsette ut denne uka, men på mandag og tirsdag ser det lovende ut, sier Gunnar Livik, vakthavende meteorolog ved Værvarslinga på Vestlandet til Bladet.

Sol og ti grader

Ifølge Livik vil det bli sol og temperaturer rundt 10 grader på dagtid i Stjørdal, Malvik og Meråker de første dagene i høstferien. På nattetid vil temperaturen synke og det kan bli glatte veier på enkelte steder.

Fra onsdag av ventes det lavtrykk og flere fronter inn over Trøndelag. Torsdag kan bli brukbar igjen før det på fredag kommer nye byger inn over Midt-Norge.

– Onsdag og fredag ser våt ut. Det ser ut til å bli ei uke med skiftende vær, men det er ennå tidlig og kun prognoser, sier Livik.

Typisk høstvær

På Østlandet går det mot ei vakker helg. Samtidig får Sørlandet gode muligheter til å tørke opp etter flommen, melder meteorologene.

I landet som helhet er det imidlertid blandavær som dominerer.

– Det blir nokså typisk høstvær, sier statsmeteorolog Tone Christin Thaule til NTB.

I nord er det fralandsvinden som dominerer, noe som for det meste gir tørt og fint vær.

– Men Nord-Norge vil få enkelte spredte byger, særlig langs kysten, sier meteorologen.

Vinterdekk i fjellet

Høstferiefolk som skal til fjells, bør imidlertid ta høyde for kalde dager. Særlig i Trøndelag og i Møre og Romsdal vil nedbøren komme som snø.

Både på Østlandet og i Nord-Norge er det høstferie denne uka, mens vestlendingene, trønderne og hedmarkingene tar høstferie neste uke.

– Vi har allerede snø observert i høyfjellet over 1000 meter. Det blir kaldere når vi kommer til fredag, og vi ser for oss at snøgrensen kan krype ned til 600 meter, sier Thaule.

– Vi anbefaler både vinterdekk og ullundertøy, sier hun.