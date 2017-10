Truet med å «ta» kona til politimann

Nå må han sone 42 dager i fengsel for å ha slått til en ambulansemann, truet en lege og sparket og truet en politimann i tillegg til promillekjøringen.

Mannen som er i slutten av førtiåra, erkjente bare delvis straffskyld da han møtte i tingretten forleden. Han forklarte at han husket svært lite fra den aktuelle kvelden i november i fjor. Promillen ble målt til 2,15.

Husket lite

Stjørdalingen erkjente straffskyld for alle forholdene unntatt slaget mot ambulansesjåføren. Mannens forsvarer mente siktede bare reagerte instinktivt da ambulansepersonellet klapset ham i ansiktet da de forsøkte å få liv i ham.

Det var ved halv tolvtida en kveld i november i fjor politiet fikk telefon fra et vitne om mistenkelig kjøring sørover langs E6 i Stjørdal. Vitnet ringte politiet og fulgte etter bilen som etter hvert stoppet midt i veien. Bilføreren ble sittende livløs inne i bilen. På bakgrunn av det, tilkalte politiet også ambulanse.

Politivitnene forklarte i retten at de oppfattet siktede som ganske beruset. Utåndingsprøven indikerte alkoholkonsentrasjon langt over lovlig verdi.

Bevisstløs igjen

Legen som var på stedet, «friskmeldte» siktede rent medisinsk. Stjørdalingen svarte greit på alle spørsmål og ble oppfattet som våken. Da ambulansen hadde kjørt fra stedet, oppfattet politiet det som mannen var bevisstløs igjen. Ambulansen ble derfor bedt om å returnere.

En av ambulansesjåførene forklarte i retten at han prøvde å kommunisere med tiltalte og klapset ham litt for å få ham til å reagere. Da langet mannen ut et slag som traff ambulansesjåføren i ansiktet.

Han begynte også å true politimennene som forsøkte å roe ham ned. Stjørdalingen langer ut et slag som treffer en av politimennene i tinningen. Politimannen får blåmerke. Stjørdalingen ble derfor lagt i jern av politiet.

Politiet bestemmer derfor at mannen skal kjøres til arresten i Trondheim der det også skal tas blodprøve. Her truer han en annen politimann med at han skal finne ut hvor politimannen bor, og hvem kona og barna hans er.

Truet legen

Stjørdalingen truer også legen som kommer for å ta blodprøve. Han holder også fast arma til legen og sparker en politimann under kneet.

Til slutt blir stjørdalingen holdt nede av fire politifolk mens legen tar blodprøve fra foten hans. Prøven viser en promille på 2,15.

I retten forklarte stjørdalingen at han hadde kranglet med kona tidligere på kvelden. Han fant fram noe øl og brennevin og satte seg til å drikke. Så husket han ikke mer før han våknet på glattcella hos politiet dagen etter.

Stjørdalsmannen ble funnet skyldig i å ha kjørt bil i rus og vold og trusler mot offentlige tjenestemenn der målet var å hindre dem i å utføre jobben sin.

Fengsel

Under straffeutmålingen tar tingretten utgangspunkt i den mest alvorlige overtredelsen som er promillekjøringen. Retten peker på at trafikkfaren øker betraktelig når promillen er over 2,0. Retten ser det også som skjerpende at kjøringen skjedde på E6 som er sterkt trafikkert også på natta.

Promillekjøringen alene kvalifiserer til en straff på fengsel i 30 dager, mener retten. Også vold mot offentlig tjenestemann kvalifiserer til fengselsstraff.

Tingretten konkluderer med at fengsel i 45 dager er passende. Tre dager som stjørdalsmannen har sittet i varetekt, kommer til fradrag slik at mannen må sone 43 dager. Mannen ble i tillegg dømt til å betale en bot på 35.500 kroner og 3.000 kroner i saksomkostninger.

Han ble også fratatt retten til å kjøre bil i tre år. Etter den tid må stjørdalingen avlegge og bestå full ny førerprøve før han kan kjøre igjen.