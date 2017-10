– Nå skal vi få pynta byen

Stjørdal har en visjon om å bli arrangørby nummer 1, og flere røster har tidligere påpekt at det er dårlig markedsføring av de arrangment som allerede er på plass i bybildet. Men nå skjer det ting på denne fronten.

– Neste uke starter vi å montere opp de bannerfestene Stjørdal kommune har kjøpt. I første omgang vil det være snakk om områdene rundt torget, sier Odd Petter Haugseth i Stjørdal Næringsforum.

Haugseth sitter med fester til 96 bannere, og han og flere jobber nå med å lage en plan over hvor alle festene skal opp.

Skal profilere Stjørdal

Tanken med bannerne er at her kan man reklamere for arrangement og lignende som skjer i Stjørdal.

– Vi snakker ikke om salgstilbud og budskap i den retning. Her skal det være profilering av Stjørdal og det som skjer rundt omkring i kommunen vår. Vi vil ha strenge regler på hva som blir tillat å henge opp, fortsetter Haugseth.

Først ute til å ta i bruk bannerne blir Torgkvartalet. Senterleder Geir Veie hilser dette tilbudet velkommen.

– For oss blir det å markedsføre Stjørdal som handelsby. Det er viktig fram mot det som skal skje først i november, sier Geir Veie.

Må være trafikksikkert

En som skal tidlig inn i planleggingen hvor bannerfestene skal opp, er Ketil Fiskvik i Stjørdal kommune. Som leder vegavdelingen i kommunen og vegeier av kommunale veger, er han tydelig at slike bannere ikke skal gå utover trafikksikkerheten.

– Det er klare regler på hvor og hvordan ting kan henges opp. Men med god dialog skal vi gode løsninger for dette. Vi ønsker profilering og pynting av byen velkommen, sier Ketil Fiskvik.

Gjøre byen vakrere

Haugseth sier at målet med dette banneropphenget er mangfoldig.

– Vi ønsker å sette farge på byen. I tillegg er det mål for oss at vi fortelle Stjørdals befolkning og alle tilreisende om hva som skjer i kommunen vår. Kombinerer vi det med et ryddig sentrum, blomster på sommeren, så vil vi skape et sentrum som er flott, trivelig og som vil trekke folk, sier Odd Petter Haugseth.

– Du snakker veldig mye om sentrum. Men mange av arrangerementene foregår utenfor sentrumskjernen av Stjørdal. Skal ikke det markeres noe i form av bannere der?

– Dette er ikke kun et sentrumstiltak. Vi skal nå se på hvor disse festene kan monteres opp. Men det er strenge krav i forhold til reklame på mange veger. E6 for eksempel, der er farten så stor at det aldri vil bli aktuelt. Men både på Hell, Skatval og Hegra kan det være aktuelt å tilrettelegge for bannerfester. Dette er et tiltak som skal komme hele kommunen til gode, sier Haugseth.

Det er en bra jobb som skal gjøres når festene nå skal opp. Det samme blir det når bannerne skal skiftes ut. I første omgang er det Fides som skal gjøre den jobben.

– Dette skal vi få til. Vi har folket og utstyret som skal til for å få jobben gjort. Vi synes det er bra at Stjørdal kommune får bedre markedsføring og blir pyntet opp, sier Arve Fossen ved Fides AS i Stjørdal.