Satser videre med nytt butikknavn

Butikken til Rørteknikk har skiftet navn. Nå får du anledning til å handle under mottoet Bad & Behag.

Sammen med flere andre rørleggerfirma i Trøndelag, har Rørteknikk nå etablert butikkjeden Bad & Behag.

Ikke store forandringer

I første omgang vil dette navnet kun bli synlig i Trøndelag, men butikksjefen i Kjøpmannsgata i Stjørdal, Kenneth Nilsen, ser ikke bort i fra at det vil vide seg ut.

– For våre kunder vil det ved første øyekast ikke bli de store forandringene. Du vil finne de samme varene som tidligere, men vi får også inn en god del nye leverandører inn i butikken, sier Nilsen, som forteller at Rørteknikk AS ble kjøpt opp av Trondheimsfirmaet K. Lund for en tid tilbake.

Rørteknikk har i dag om lag 40 personer på lønningslista, og de aller fleste av disse jobber andre steder enn i butikklokalene.

– Vi jobber hele tiden med prosjekt, og akkurat nå har vi en stor jobb i forbindelse med utvidelsen av Torgkvartalet. Så her har vi både rørleggere og våtromsarbeidere i sving, slik at alt er ferdig til nyåpningen først i november, sier Kenneth Nilsen.

Ansiktsløfting

Etter nesten 65 år i samme bygg, synes Nilsen & co at det gjør seg med en liten ansiktsløfting i butikken.

– Vi gleder oss til å ta i mot gamle og nye kunder i lokalene i våre, avslutter Nilsen.