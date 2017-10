Vil lage barnevennlig turisthytte

Nord-Trøndelag Turistforening jobber iherdig med planene for en ny turisthytte på Stordalen i Meråker. En byggestart nærmer seg stadig og nå legges planene for hva hytta og terrenget rundt skal tilby gjestene.

Tommy Lien, styremedlem i Skarven Turlag, aktiv i Barnas Turlag og med i arbeidsgruppa som jobber med turisthytta, er klar på at de ønsker å gjøre tilbudet attraktivt for barn og småbarnsfamilier.

– Beløpet Barnas Turlag har fått fra Statskog vil ikke være nok. Men det er et godt bidrag til å realisere litt av planene og tankene vi har for den nye hytta på Stordalen, sier Tommy Lien.

I søknaden til Statskog, står det at pengene skal brukes på en buldrevegg ved hytta.

Det er i følge Lien ikke klarlagt enda.

– Buldrevegg kan være ett av mange tiltak vi ønsker å realisere. Den tradisjonelle turisthytta er vanligvis tilrettelagt for voksne turgåere og hund. Men hytta på Stordalen vil bli litt annerledes. Hit er det bilveg, og turistforeninga ser for seg at dette kan bli et attraktivt tilbud for familier med mindre barn. Både på dagstur og på overnatting. Da må vi ha tilbud for våre gjester. Kanskje kan et lekerom innendørs være en god ide.

Lien sier at de har mange gode ideer.

– Det kan være nye stier i nærområdet, aktiviteter i og rundt hytta og så vil vi gjerne bygge en gapahuk i nærheten av turisthytta. Terrenget rundt Bjørneggen er barnevennlig, og det må vi klare å utnytte til det beste for alle, avslutter Tommy Lien