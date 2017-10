Slik vasker du bilen til under hundrelappen

Prøvd å vaske bilen selv? Du kommer langt med høytrykksspyler, vanlig slange, svamp og et par ok bilvaskeprodukter. Men en vel så lur løsning er å stikke innom en av selvvaskene som finnes hos flere bensinstasjoner og bilpleier. De er flere av dem, og de er både innendørs og utendørs.

Noen steder kjøper du pollett som du slipper på automaten for vaskeprogram. Da får du vaske et visst antall minutter. Andre steder kan du bruke kort.

Vi har besøkt Sandfærhus bilpleie for å få en demonstrasjon og noen gode tips og råd.

– Det var det! Det tok vel tyve minutter, og uten å bli het i nepa. Jeg stresset ikke, men tok det hele pent og rolig, sier Ragnar Larsen og studerer resultatet. Bilen som var mer lyse grå enn hvit flunker i sola.

Den nuppete overflaten på grunn av asfaltprikker er borte, og det er ingen skjolder. Vannet preller av både lakk og vindusruter, som et tegn på at det har lagt seg et beskyttende vokslag. Det eneste som gjenstår er noen insektflekker og litt gjenstridig smuss på felgene.

– For å få bort det måtte vi ha gått over med en svamp og et spesialprodukt. Det er noe en bør gjøre en gang imellom. Særlig insektflekker er gjenstridige greier, sier Larsen som er daglig leder ved Sandfærhus bilpleie.

Med suv eller landcruiser vil en trenge litt lengre tid på vasken enn med vanlig personbil.

Men la oss ta det start:

Bilen er kjørt inn i en av båsene. Larsen stikker inn kort i automaten til displayet viser 20 kroner

.

– Et lurt triks for å få gjort mest mulig for minst mulig pengene er å stikke inn kortet og betale for hvert runde. Ingen vits i at minuttene går mens du venter på at forvaskemidlet skal stå og virke, kommenterer han.

Har du gummimatter tar du de ut av bilen først og vasker de samtidig.

Larsen går først over hele bilen med avfettingsmiddel.

– Det viktig at bilen er tørr når du påfører forvasken. Det er bare nødvendig å påføre nedre halvdel av bilen. Det er der flekkene sitter. Midlet må får virke i 3 – 5 minutter, slik at flekker løser seg opp, sier Lasen.

Han betaler nye 20 kroner og velger forvask.

– Det viktigste er å få gjort denne forvasken grundig slik at det kun er den grå hinna av smuss som gjenstår når bilen skal berøres. Her er jeg nøye med hjul, felger og bremser.

Så 20 til og en omgang med vaskekost. Du holder inn håndtaket hele tida slik at det kommer såpevann mens du vasker .

– Jeg jobber meg oppover med kosten. Da ser jeg hvor jeg har vasket. Hele tiden tar jeg det pent og rolig, det er ingen grunn til å stresse.

Etter en runde med avspyling er vasken unnagjort. Vi betaler nok en 10'er og går over med skumpolering. Deretter nye 20 kroner og siste valg «glanstørk», som er en spyling.

– Vaskemiddel med poleringsvoks er ofte lurt, fordi hinnen som påføres hindrer at veismuss og insekter fester seg så hardt. Da går det lettere av i neste vask, sier Ragnar Larsen.

Sånn får du bilen ren og fin til en tredjedel av prisen. Vår lille demovask kostet 90 kroner.

Men hvor ofte må en egentlig vaske bilen? Må den vaskes i det hele tatt?

– Det er jo et spørsmål, men en skitten bil samler mer salt og ruster lettere. Det er en kjensgjerning. Det kommer litt an på hvordan man kjører. Hvis en dagpendler til Trondheim, da bør en ideelt sett i hvert fall skylle av bilen smuss og veisalt en gang i uka. Og om man tar en vask annenhver måned er det en grei frekvens.

Larsen skjønner at det ikke frister å vaske bil i fire minus og stiv kuling, men man bør ikke glemme rengjøring om vinteren heller, påpeker han.

– Men selv har jeg vasket i 10 minus. Det går bra det også, så lenge man tørker av dørlister og sånt med en tørr klut eller et håndkle. Ellers finnes jo vaskeautomater som et alternativ. De begynner å bli såpass bra noen av dem.

– Vasker du bilen ofte selv?

– Nei, ikke nå lenger, synes jeg selv. Men hvis du spør noen andre så vil de nok fremdeles si at «jo, han vasker bilen ofte». Jeg støvsuget den i forrige uke. Det handler litt om følelsen når du setter deg inn i bilen. Det er noe helt annet å sette seg og kjøre en ren bil kontra en som er skitten og støvete.

Vask hjemme:

Hvis du er hjemme bruk en bilsjampo eller en alkalisk såpe i riktig blandingsforhold i en bøtte. Husk da å bytte vann ofte. Vaskeredskapet kan være svamp, mikrohanske, myk børste el. lignende. I tillegg bruker du høytrykksspyler hvis du har og eller slange.

– Innvendig?

– Innvendig kan man gjøre mye. Første bud er støvtørking og støvsuging. Et tips er å bruke trykkluftpistol hvis man har til å blåse fram rusk og støv for eksempel rundt midtkonsollen, nevner Ragnar Larsen.

Dette må du ikke gjøre:

Vaske bilen i sterkt, direkte sollys. Vaskemidler kan da skade glass og overflater.

– Fristes til sterkere blandingsforhold enn det som står på produktene.

– Ikke bruk Zalo. Det fjerner alt av beskyttende voks på bilen og lakken blir svært tørr.

– Bortpå lakken med den ru siden på de gule og grønne svampene. Du får riktig nok bort insektflekken, men det skader lakken.

– Ikke vask med børste eller gnikk med noe før bilen er skikkelig spylt av..