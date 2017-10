Storseier for SHK mot Kolstad

– Denne kampen var meget viktig for oss. Kolstad er gode nok for midten i andredivisjon når de er så på som de var de første 20 minuttene av første omgang. For en fight, og hvilke fabelaktige dueller, sier Blomquist.

Kolstad prøvde å få stjørdalingene ut av balanse med sine tjuvtriks og erfaring. Forrige sesong kollapset SHK totalt og tapte 24-25.

Ni mål bedre

– Men nå, et år senere, er vi ni mål bedre, konstaterer SHK-trener Björn Blomquist.

Kolstad har et meget kvasst angrepsvåpen i Silje Ulset. Hun er utrolig fintesterk og rå i duellspill. Det er hun som river opp hull i SHK-forsvaret når hun ofte drar på seg to spillere.

– Mottrekket denne gangen var å bruke vår styrke og raske føtter og sette de opp mot Silje. Maria Rekkebo fikk oppgaven. Og den oppgaven løste hun veldig bra. Maria så til at midtforsvaret kunne fokusere på «sine» spillere, og det ble utrolig tett med Inga Berg og Emma Olsen, sier Blomquist.

Høyt nivå

De første 20 minuttene av første omgang ligger på meget høyt tredjedivisjons-nivå. Begge lag pumper på med alt de har. Det blir litt kjefting og småsurt på banen.

SHK har jobbet mye med tempohandball og det betaler seg mot slutten av omgangen. 7-8 ble 9-14 på 9 minutter. Flere kontramål kom etter at SHK-forsvaret holdt seg til planen og utførte den.

SHK tar timeout etter 25.22. Stjørdalingene setter opp en «Grischa». Bytter in Hedda Aasen og får lurt Kolstad totalt der Siri Berbu slipper elegant ut til Hedda Aasen som scorer ett psykologisk meget viktig mål for SHK. Når Siri Berbu dunker inn to mål de siste 1.30, så løfter det hele laget. SHK går på lette føtter til pause.

I bevegelse

Starten på andre omgang ble en stillingskrig i 15 minutter. Kolstad valgte å sette frimerke på Emma Olsen og gå fram med en senter.

– Dette har vi aldri spilt mot tidligere. Men vi lyktes å løse det tilstrekkelig bra med individuelle ferdigheter, sier trener Björn Blomquist.

Det handler om å spille ballen med kvalitet, være i bevegelse og gå på mål når det blir plass.

– Det kommer vi langt med, sier Blomquist.

Sofie Breda Ruud tok over etter en solid første omgang av Ida Flakne. Hun tar 50 prosent og redder de viktige skuddene når kampen står og vakler.

– Totalt sett en meget god keeperkamp, synes trener Björn Blomquist.

Litt nerver

Mot slutten blir det litt nerver, men bare litt. Siri Berbu finner Anna Gardarsdottir med coole inspill. Og når Hedda Aasen kommer in i banen, og dunker ballen i krysset til 23-17 etter 24.20, følte nok hele SHK-laget at dette var deres kamp.

Avslutningen ble veldig bra med oppofrende forsvarsspill og SHK-spillere som løper konstant.

– Vi drar fra og knuser Kolstad på bortebane med 28-20 i en av de bedre tredjedivisjons-kampene vi har opplevd, sier trener Björn Blomquist.

– Fan, dere har virkelig tatt skritt med dette laget, var en kommentar fra en av Kolstads beste.

Velfortjent seier

Trener Björn Blomquist synes det er vanskelig å framheve enkelte spillere i en slik kamp.

Han karakteriserer Hedda Aasens andre omgang som suveren. Hun scorer fem av fem. Siri Berbu tar max ansvar kampen gjennom. Hun scorer seks av seks. Emma Olsen kliner til starten av kampen og gjør det så bra at hun får frimerke. Maichen Olsen avlaster som playmaker i første omgang og setter opp spillet på en sikker måte. Maja Bakken er knallsikker på straffer og er tilbake på hundre prosent.

– En utrolig utrolig deilig, viktig og velfortjent seier – et kjempeskritt framover. Kolstad var meget skuffet over å tape mot oss. Men de tok tapet med et smil etter hvert og gratulerte på en fair måte, sier SHK-trener Björn Blomquist.

Kolstad - Stjördal HK 20-28 (9-14)

Ida Flakne 6/15, Sofie Breda Ruud 12/23, Maja Grindheim 1/2, Martina Strand 2/6, Maichen Olsen 1/1, Ingvild Rabben, Emilie Moe, Inga Berg 1/1, Maria Rekkebo 1/3, Maja Bakken 5/7, HeddaAasen 5/5, Siri Berbu 6/6, Anna Gardarsdottir 2/4, Emma Olsen 3/5.

Tekniske feil 5 + 10

Blokk 4 + 4