«Superlærer» deler tips og råd med foreldre i Malvik

Tjora hjalp skoletrøtt ungdom i TV-serien Blanke ark på NRK og har senere skrevet flere bøker. Nå reiser han rundt og holder foredrag over hele landet. Målet er å motivere til læring og gjøre prosessen mindre avskrekkende og vanskelig.

Torsdag 26. oktober kommer han til Bruket kulturhus for å snakke om temaet. Det er foreldrerådsutvalget (FAU) ved Hommelvik skole som har hyret den engasjerte læreren.

En gang i året inviterer vi en foredragsholder til Hommelvik. Det har blitt en tradisjon, forteller nestleder Anita R. Helland.

Foredraget er åpent for alle og favner ifølge Helland bredt.

Tjora vil dele tips og råd til foreldre. Det er like aktuelt for de med små barn som for de med ungdommer på videregående skole. Vi tror foredraget vil være en fin inspirasjon for alle foreldre, sier nestlederen.

Helland forventer fullt hus og oppfordrer folk til å være ute i god tid dersom de har lyst til å oppleve «superlæreren».

Billettene ble lagt ut i fredag og en del er allerede solgt. Jeg tror det fort kan bli fullsatt sal. Det er i alle fall det vi håper på og de signalene vi har fått så langt, sier Anita R. Helland.