– Cup er ekstra artig

– Å spille håndball, er morsomt. Men å delta på cuper, er ekstra artig, smiler tiåringene.

June Strand, Una Kirkefjord og de andre på Remyra2 J10 fikk en tøff kamp mot Charlottenlund i det aller siste oppgjøret i Stjørdalscupen. Da sluttsignalet lød viste lystavlen 6-0 til fordel for Trondheimslaget.

– Vi spilte bra, men det ble litt slitsomt. Det har ikke så mye å si at vi tapte. Vi kan bli litt irriterte når vi taper, men vi blir ikke lei oss. Det handler ikke om å vinne nå, men vi skal heller lære oss å spille god håndball, forteller de.

Vi slå sammen lag

Remyras 10-årsgruppe teller 14 spillere, og det er klubben fornøyd med. Derfor stilte de også med to lag i Stjørdalscupen slik at alle skulle få spille mest mulig. Blant 12-åringene er derimot situasjonen annerledes. Der er oppmøtet helt nede i fire-fem spillere på enkelte treninger.

– Alle klubber i Stjørdal sliter med rekruttering på noen alderstrinn. Vi tror klubbene må begynne å tenke på samarbeid mye tidligere enn før. Lånke og Fram har gjort det, men det bør bli enda mer utbredt, sier trenerne Ørjan Kirkefjord og Stein Arve Strand.

Stjørdal Håndballklubb tar over spillere fra de er 15 år, men Remyra-duoen mener klubben må søke sammen enda tidligere. De ønsker seg robuste treningsmiljø med flere og enda dyktigere trenere for å sikre gode utviklingsareaner for spillerne.

– Når enkelte lag kun har fire-fem spillere på treningene sier det seg selv at utbyttet ikke blir bra. Med 15-20 spillere på treningene og mange trenere som kan drive med differensiert veiledning, vil utbyttet bli langt bedre. Jeg håper et slikt samarbeid kan skje allerede til neste høst, sier Kirkefjord.

– Gode tilbakemeldinger

Stjørdalscupen vokste fra 60 til 100 lag fra i fjor til i år, og samarbeidsklubbene Stjørdals-Blink, IL Fram og Stjørdal Håndballklubb var godt fornøyde med arrangementet.

– Det har gått glimrende. Stjørdalscupen er blitt et stort arrangement, og kampavviklingen har så og si gått smertefritt. Fra lagene vi har snakket med, har vi fått gode tilbakemeldinger, sier Leif Anders Hastadkleiv, som sammen med Hilde Hammer og Anne Merethe Fossum Hernes sto i bresjen for cupen.

Selv om mye gikk bra, kan cupen utvikle seg enda mer i årene fremover.

– Vi har gjort oss noen erfaringer som vi tar med oss inn i neste års cup, sier Hammer.

Selv om antall lag har økt formidabelt, har oppslutningen fra guttelag vært for dårlig. Det ønsker Stjørdalscupen å gjøre noe med.

– Vi ønsker å vokse oss enda større, og har lagt en plan for å få med flere guttelag. Blant annet ved å legge tilrette for ulike aktiviteter som passer for dem, sier Fossum Hernes.