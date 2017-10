To fra Malvik i det nye fylkesutvalget

Når Nord- og Sør-Trøndelag samles til ett fylke fra nyttår er de politiske topposisjonene i fylkesutvalget fordelt på 15 politikere fra åtte av partiene som er representert i fylkestinget (kommunestyre). Det nye fylkestinget vil fram til lokalvalget i 2019 bestå av alle de 78 som ble valgt for to år siden, 43 representanter fra sør og 35 fra nordfylket. Etter fylkestingsvalget om to år reduseres fylkestinget fra 78 til 59 representanter.

Fordelte posisjoner

De politiske partiene har gjennom forhandlingsmøter de siste ukene fordelt posisjonene mellom seg, med Tore O. Sandvik (Ap) som fylkesordfører og Tomas Iver Hallem (Sp) som varaordfører. Blant de øvrige 13 som utgjør det nye fylkesutvalget (formannskapet) de neste to årene, har SV og FrP valgt to kvinner fra Malvik, begge har vært i samme posisjon i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

– Partiene som utgjør flertallet i fylkestinget har forhandlet om fordelingene av verv, og vi i SV er fornøyd med å ha fått en plass i det nye fylkesutvalget og nestlederverv i hovedkomité for veg. I SV har det ikke vært noen strid om fordelingen av de politiske posisjonene partiet skal ha i den nye fylkeskommunen, sier Rakel S. Trondal (SV) etter at vervene i fylkeskommunen for de neste to årene er fordelt. De formelle valgene skjer under fylkestinget på Stiklestad 19. oktober.

Kollektiv viktig

– Alle vi som i 2015 ble valgt inn i fylkestinget for Sør- og Nord-Trøndelag er folkevalgte fram til valget om to år. Men fordelingen av plassene i fylkesutvalget og hvem som skal sitte i de ulike hovedutvalgene resten av perioden har partiene forhandlet om de siste ukene. Det var ingen selvfølge at SV skulle få en av heltidspolitikerne og en nestlederposisjon i hovedutvalg. Jeg har selv ønsket å være med i det nye fylkesutvalget og fortsette som politiker på heltid. Torgeir Strøm blir nestleder i hovedutvalg for veg, forklarer Trondal.

– Selv har jeg et ønske om i tillegg å få være med som medlem i det nye hovedutvalget for transport og kollektiv. Det er komiteen som skal ha ansvaret for transportspørsmål og kollektivtilbudet i hele det nye fylket. Dette er et område jeg har opparbeidet meg en del kompetanse på de siste åren, og noe som er svært viktig for Malvik kommune som vurderer å gå inn som en aktiv aktører i Miljøpakken. Det er jo slik at fylkeskommunene er premissleverandør for Miljøpakken, og da vil det være positivt for Malvik å ha representanter i fylkeskommunen og i hovedutvalget, mener Rakel S. Trondal.

Tilbake i lokalpolitikken

Den andre representanten fra Malvik i fylkesutvalget, Lill Harriet Sandaune (FrP), avslutter sin periode som stortingsrepresentant og går tilbake som heltidspolitiker i Trøndelag fylkeskommune.

– Det formelle valget skjer når fylkestinget konstitueres på Stiklestad. Men partiets har nominert meg til plassen FrP får i det nye fylkesutvalget, sier Lill Harriet Sandaune, som i likhet med Trondal fortsetter som politiker på heltid i fylket, og som medlem av formannskap og kommunestyre i Malvik.

Fordelingen av de 15 plassene i det nye fylkesutvalget er Ap (6), Sp (2), KrF (1), MDG (1), SV (1), H (2), FrP (1) og V (1).