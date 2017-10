Positive til planene for en travbane

Men de ønsker mer informasjon før de tar endelig stilling til en eventuell endring av reguleringen fra landbruk til næringsformål.

De to gruppelederne i Malvik kommunestyre, Lill Harriet Sandaune (FrP) og Eva Lundemo (H) stiller seg positive til etablering av ny travbane på Kvegjerdsmyra på Leistad. Begge de to politikerne er tydelige på at jordvern er viktig, men mener det vil være mulig å finne en løsning der man får en erstatning for den dyrkamarka som blir bygd ned.

Frihet og råderett

Det er planene for etablering av ny travbane på dyrkajord på Leistad, som skal erstatte anlegget på Leangen, som de to partiene ønsker å møte med en positiv holdning.

– I denne saken foreligger det i dag en opsjonsavtale med den aktuelle grunneieren om kjøp av tomten hvor den planlagte travbanen er tenkt plassert. Vi mener at grunneierne må ha frihet, råderett og disposisjonsrett over egne landbrukseiendommer og hvordan disse skal drives, sier Lundemo og Sandaune, som ikke vil forhåndsgodkjenne en reguleringsendring før saken kommer til politisk behandling.

– Både Malvik Høyre og Malvik Frp har programfestet at Malvik kommune skal være en ja- kommune, og for begge partiene er det viktig å etterleve det vi har lovet våre velgere, sier Eva Lundemo.

Informasjonsmøte

Dersom planene om travbane skal kunne realiseres må det vedtas dispensasjon fra gjeldende arealplan som i dag regulerer området til landbruk-, natur og friluftsformål (LNF).

– Vi er opptatt av å skaffe oss god kunnskap før vi skal gi en helhetsvurdering av hvordan arealene i dette området kan brukes. Vi legger også vekt på tidlig medvirkning og god dialog i oppstarts- og planleggingsfasen, og ønsker å avklare eventuelle konflikter og planfaglige eller juridiske feil før høring og offentlig ettersyn av planen, sier Eva Lundemo og Lill Harriet Sandaune.

Høyre og FrP har invitert tidligere toppsjef i Det Norske Travselskap og leder av Leangentravets Eiendom, Per Tronstad, som sammen med leder i Malvik Travlag, Jostein Engan og regionsjef for konsulentselskapet ÅF Advansia Midt-Norge, Kjell Håvard Nilsen, vil informere om planene for en travbane på Leistad

– Vi er glade for å kunne invitere kommunestyrerepresentanter og medlemmer i både Malvik FrP og Malvik Høyre til dette felles informasjonsmøtet som holdes på rådhuset i Hommelvik den 19. oktober, sier Eva Lundemo.