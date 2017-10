Sondre bøtter inn mål

Han er soleklart mestscorende i alle de 6 tredjedivisjonsavdelingene hittil.

Og ennå er det tre seriekamper igjen før det settes sluttstrek for sesongen.

Stjørdals-Blink-spissens 30 mål er 6 mål mer enn toppscorerne i avdeling 1, Kvik Halden-duoen Björn Olof Johan Berglund og Øystein Lindblad Næsheim. I avdeling 2 er Øyvind Løkkebø Gausdal fra Vindbjart mestscorende med 19 mål mens Tobias Lauritsen fra Pors Grenland har laget flest mål i avdeling 3 med 23 mål.

Brattvågs Torbjørn Grytten har 20 mål på toppscorertronen i avdeling 4 mens Kim-André Brenna fra Funnefoss/Vormsund har laget 16 mål i avdeling 6.

Sondre Hopmark Stokke ligger seks mål foran nest mestscorende Erik Bjørkli Helgetun fra Orkla FK i avdeling 5.

SBF har laget 72 mål hittil og det er Marius Augdal som er nest mestscorende for den suverene avdelingsmesteren med sine 7 scoringer. Augdal er skadet og spiller ikke flere kamper denne sesongen. Nedzad Sisic står med 6 scoringer.

Før den tredje siste serierunden er stjørdalingene 20 poeng foran tabelltoer Kolstad.

Lørdag 14. oktober spiller Stjørdals-Blink sesongens siste hjemmekamp når Mosjøen kommer på besøk. Sesongavslutningen spilles mot Steinkjer på Guldbergaunet i Bygdenes By lørdag 21. oktober. Et steinkjerlag som for øvrig ikke har berget plassen hundre prosent i divisjonen ennå.