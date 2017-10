Bilfirma flytter fra Trondheim til Malvik

Selskapet MG-Auto AS har kjøpt ei fem mål stor tomt på nye Sveberg Handel- og Næringspark. Det bekrefter næringsmegler Kirsten Setsaas i Creto Megling overfor Bladet. Hun har fått i oppdrag å selge tomtene på den 220 mål store næringsparken sør for E6 på Sveberg.

Bygger nytt

Trondheimsfirmaet MG-Auto AS driver med salg av biler og omsatte i 2016 for 60 millioner kroner. Bedriften har seks ansatte registrert. Salgssjef Matias Sæther forteller at planen er å reise et mellom 1500 og 2000 kvadratmeter stort nybygg på Sveberg.

Saken fortsetter under bildet.

– Vi har ikke kommet i gang med tegninger og slikt ennå, men ser for oss et bygg i den størrelsesorden, sier Sæther.

Riving

Han forklarer flyttingen fra storbyen med at bygget de leier på Leangen i Trondheim skal rives.

– Vi måtte dermed finne en ny plass. Det er lite areal ledig i Trondheim, bortsett fra på Heimdal. Der synes vi det er for mye tungindustri og valgte heller å se østover. Sveberg er en fin plass nært byen og Værnes. Det passer bra, ettersom de aller fleste kundene våre kommer enten med fly eller tog, sier Sæther.

Stor aktivitet

Grunnarbeidet på den nye næringsparken er i full gang og entreprenøren har de siste ukene jobbet med adkomstveien inn til området parallelt med E6. Kirsten Setsaas opplyser at mellom 70 og 80 mål er solgt.

– Nå er interessen større enn noen gang. Folk ser at veibyggingen har startet og at prosjektet er igangsatt. Aktiviteten på området gjør det enklere å selge, sier Setsaas.

Saken fortsetter under bildet.

Hun forteller at tomtene vil være byggeklare fra april neste år og at de første forretningsbyggene vil være på vei opp til sommeren.

Til Stjørdal

Matias Sæther i MG-Auto AS sier bedriften har satt av et par-tre år til bygginga. I tiden fram mot ferdigstillelse av de nye lokalene skal bilforhandleren selge kjøretøy fra Postterminalen ved Evja i Stjørdal. MG-Auto AS har skrevet leiekontrakt med utbyggingsselskapet ForrBo AS og flytter til nabokommunen 1. desember.

– Vi tar over et relativt nytt lokale på 700 kvadratmeter. Der skal vi leie i et par år inntil nybygget står ferdig. Vi gleder oss og har stor tro på at dette blir bra, sier Mattias Sæther.

Import

Salgssjefen forteller at MG-Auto AS i hovedsak har drevet med salg av bruktbiler, men at det foreligger planer om økt satsing på import når de nye lokalene står klare.

– Vi har en plan om å satse mer på import av nye biler, men vi må se an markedet. Det endrer seg hele tiden. Etterspørselen vil være avgjørende, sier Mattias Sæther.