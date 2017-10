Elever samlet inn 50.000 til demenssaken

Klasse 8D ved Stokkan Ungdomsskole samlet inn 51 561 kroner - 44 948 kroner kontant og 6613 kroner på Vipps til Stjørdal Demensforening. Elevene delte seg inn i lag på to til fire elever og prøvde å nå over størst mulig del av Stjørdal sentrum og omegn. Aksjonen pågikk i forrige uke rett etter en «bli kjent-overnattingstur» til Litjtrøa.

Elevene håpet å bidra til at folk med demens som bor i nærområdet kan få mer aktivitet. Stjørdal Demensforening arrangerer julebord, grillaften og dansekvelder.

Flere dansekvelder

- Elevene håper å kunne bidra til enda flere dansekvelder, og kanskje en busstur til julebord når den tid kommer, sier Dalen.

Fosslia Bosenter er en trygg og god plass for folk med demens. Stokkan-klassen uttaler at de håper at kommunen legger til rette for et bofelleskap med hage, butikk, kino og pub så de eldre kan gå rundt å handle og kose seg på mest mulig lik linje som de som er friske.

Fikk skryt

Leder i Stjørdal Demensforening, Grete Falck Anderssen syntes dette var et meget godt resultat og hun var mektig imponert over iveren ungdommenen fra 8D Stokkan U Skole viste for demenssaken, forteller Dalen.

Elevene hadde en intern konkurranse på det laget som fikk inn mest penger skulle få en kinobillett inkl popcorn og brus. De som stakk av med seieren var Eline Næss, Eiril Helland og Mari Pettersen. De samlet inn hele 8165kr og jobbet i 8 timer den ene lørdagen og fikk som fortjent kino m/tilbehør.

Alle på kino

- Foreldrene i klassen, som forøvrig også bidro sterkt til å oppmuntre sine håpefulle i innsamlingen syntes klassen hadde jobbet så godt at de ga hele klassen, med god hjelp fra Gro på Kimen Kino en egen kinosal med valgfri film etter skolen en dag i nærmeste fremtid.

Aksjonen har bidratt til at både foreldre og elever har blitt ekstra godt kjent og fått en god start på 3 spennende år på ungdomsskolen, påpeker Dalen.

Fikk påskjønnelse

Klassen fikk 15 prosent i påskjønnelse fra demensforening. En sjekk på 7734 kroner ble høytidelig overrekket av klassekontakt Håvard Dahlen til klasserepresentant Oliver Skjervold Salberg sist torsdag.