Fullsatt Kimen hedret Heringstad

Omkring fem hundre musikkelskere koste seg gjennom nærmere to timer med musikk komponert av Edgar Herdingstd. Fra Malm i nord til Dovre i sør dukket det opp spelemannslag og orkestre som ville være med å hylle Edgar Heringstad for det han har gitt dem av musikk i løpet av sytti år. Og det med hans egen musikk!

Kveldens toastmaster Jon Anders Myrvang kunne fortelle at det var lederen for Trondheim Toradergruppe, Greta Langlo Jagtøyen som først nevnte at det burde arrangeres en hyllest for komponisten og musikeren, Edgar Heringstad. Og resultatet fikk publikum være med på lørdag kveld.

Mange hyllet

Den som aller først fikk gitt Edgar Heringstad sin hyllest var en meget ung mann som trådte inn med fiolin under armen. Han het Gabriel Svane og er elev ved Stjørdal Kulturskole. Han hadde valgt, som alle de andre musikk av kveldens hovedperson og spilte Trakteringslåten.

Malm Trekkspillklubb hadde valgt valsen, Den som plystre gret itj, en melodi som komponisten tilegnet Hilde og Berit (Øverkil) for mange år siden.

Så stilte de opp i tur og orden med heringstadlåter. Olav haugen, Spelmannslaget i BUL Nidaros, Stjørdal Trekkspillklubb, Sturla Eide og Åsmund Svenkerud, Herdarlaget og så kom Selbu felebyggerlag som også kunne spille på felene de hadde laget.

Fra Meråker kom gruppa Bærre fyll og Husbråk, og fra Romsdal kom Romsdal Spelmannslag. Rikke Van Ommeren var der, og videre velkjente Autumn Leaves, der kveldens toastmaster måtte legge fra seg mikrofonen og gripe klarinetten fatt. En trio fra Namdalen med navnene Gunn Brøndbo, Ann Helen Brøndbo og Arvid Plassen fortalte at de også spilte mye musikk av Heringstad. Og etter Trøskarlaget stilte Bjørn Aksdal opp med sin fløyte og deretter kunne vi stifte bekjentskap med Trondheim Toradergruppe.

Avsluttet selv

Og sannelig var det ikke svensker som ville være med på å feire Edgar Heringstad. Det var Offerdals Spelmannslag og etterpå var det Grindstuen og Midtli sin tur før Edgar Heringstad samlet sine musikere omkring seg og spilte til slutt Kappspell. Men publikum ville ha noe ekstra og Edgar Heringstads orkester avsluttet en meget vellykket kveld med komposisjonen, Den bittersøte.