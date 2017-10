Tre veteraner ble hedret

Onsdag 4. oktober ble en minneverdig dag for tre ansatte ved Scandic Hell, med en overraskende utdeling av Medaljen for lang og tro tjeneste i 30 år fra Norges Vel.

Utvikling

Det startet i mai 1987 da Rica Hell Hotel åpnet med brask og bram. Lisbeth Bjerkan, Ann-Karin Lauvås og May Konradsen var alle med på å bære inn møbler før åpning og nedvask etter ferdigstillelsen.

Lite ante de den gang at arbeidsforholdet skulle bli så langvarig. Med til tider fysisk krevende og arbeid under tidspress, er 30 års ansiennitet slettes ikke hverdagskost i hotellbransjen.

– Tenk for en utvikling vi har vært gjennom alle disse årene. Både med utbygginger av hotellet, men ikke minst innom renholdsfaget. Der har det virkelig vært en revolusjon, sier renholdsarbeider Lisbeth Bjerkan.

– I starten var det langkost med vaskefille og en tanke om at jo mer vann og grønnsåpe, jo bedre. Nå er det rent uten vann og kjemikalier, og vi har helt andre hjelpemidler som er bedre tilpasset kropp og helse.

Alle tre er enige om at arbeidsmiljøet har alt å si for å oppnå så lang fartstid som de har. Samtidig har de alle fått muligheten til å utvikle seg faglig. Det henger for eksempel diplomer med fagbrev i renholdsfaget i flere etasjer på hotellet.

– Vi er en storfamilie her på huset. Det er ikke alle forunt å ha en arbeidsplass der man gleder seg til å gå på jobb hver eneste dag i 30 år, men det har vi, sier trioen.

Stolt direktør

Under en bedre middag onsdag kveld sist uke ble den høytidelige overrekkelsen foretatt med avdelingsledere, hovedtillitsvalgt og hotelldirektør til stede.

– Jeg er veldig stolt over å få være leder på en arbeidsplass som har slike verdifulle og trofaste medarbeidere. Mye av grunnen til det stabile og gode arbeidsmiljøet vi har på Scandic Hell, ligger hos nettopp disse damene. Her er det en stor mengde positivitet, energi og ikke minst uvurderlig fagkunnskap som de deler av seg, sier hotelldirektør Arild Vollan.