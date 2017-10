Nå er alle formaliteter på plass

Saint-Gobain annonserte 14. juni i år at de hadde startet eksklusive samtaler med eierfamiliene og de øvrige aksjonærene i Glava AS med intensjon om at Saint-Gobain skulle overta som hovedaksjonær.

Etter at Konkurransetilsynet ga sin velsignelse, er transaksjonen sluttført og Saint-Gobain er nå ny eier av Glava AS.

– Saint Gobain har samarbeidet tett med Glava i over 80 år gjennom lisensavtale fra Isover, og før transaksjonen eide vi 17 prosent av aksjene og var representert i styret til Glava. Vi ser frem til å bidra til Glavas utvikling i Norge, sier Thierry Lambert i en pressemelding. Han er General Delegate for Saint-Gobain i de nordiske og baltiske landene.

Administrerende direktør i Glava, Jon Karlsen, er svært fornøyd med å få en industribygger som Saint-Gobain som eier.

– Saint-Gobain og Glava er to selskaper som kjenner hverandre godt, og det har i lang tid ligget i kortene at de en dag skulle overta eierskapet fullt og helt. For oss er det «business as usual», men eierskiftet vil på sikt gi oss mulighet til å utvikle Glava videre og tilby merverdi for våre kunder, sier Karlsen i pressemeldingen.

Jon Karlsen er, i tillegg til sin nåværende rolle, også utnevnt til administrerende direktør i Saint-Gobain Byggevarer AS, et selskap som består av merkevarene Weber og Gyproc.