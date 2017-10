Tar opp US Marines på Værnes i Stortinget

SV-representanten har sendt skriftlig spørsmål til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H). Haltbrekken vil vite hvor lenge amerikanske soldater skal være på Værnes.

Lars Haltbrekken peker på at Norge siden 1949 har hatt en forutsigbar politikk om å ikke tillate baser med fremmede styrker på norsk jord i fredstid.

– I en tid hvor vi trenger avspenning i forholdet til Russland, er det svært uklokt å så tvil om denne norske basepolitikken fortsatt gjelder, sier Haltbrekken.

Han mener regjeringen gjemmer seg bak at utplasseringen er «midlertidig» og at det dermed ikke er et skifte i politikk.

– Men dersom mandatet fornyes enda en gang utover 2018, blir Værnes tilsynelatende en mer permanent base, sier Haltbrekken.

Han spør forsvarsministeren om hvor lenge soldatene kan være på Værnes før hun mener det er et brudd på norsk basepolitikk.

– Dersom hun ikke ser noe problem med å utvide for enda flere år, tyder det på at regjeringen vil følge USAs ønsker også i dette spørsmålet og la amerikanerne etablere en tilnærmet permanent base på Værnes, mener Haltbrekken.

Han karakteriserer dette som en svært lite smart sikkerhetspolitikk.

– Det vil bidra til å øke spenningen i en tid der vi trenger det motsatte, mener SV’s Lars Haltbrekken.