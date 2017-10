Det blir ikke anleggsstart i 2018 på Trønderbanen. Det opprører Ingvild Kjerkol (Ap).

– Dette er en skandale. De kunne spart seg hornmusikk og kakespising. Dette har vi jobbet tverrpolitisk for i 20 år. NHO, LO og alt som gjennom samling i nye Trøndelag er lagt til Steinkjer trenger bedre togtilbud. Hvor har trønderne i Høyre og Venstre vært? Eller i FrP? skriver Kjerkol i en SMS til Bladet.

Også Marit Arnstad reagerer sterkt.

– Det er svært uheldig. Regjeringen har ofret en sak hele Trøndelag står sammen om. Høyre og FrP bidrar med dette til tidenes mageplask for jerrnbanen i Midt-Norge og i Midt-Norden. Senterpartiet skal kjempe med nebb og klør for å få Trønderbanen inn igjen. Vi forventer at alle trønderske politikere gjør det samme, skriver hun i en SMS.

– Kostnadsøkning

I en pressemelding uttaler samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) at regjeringens satsing på jernbane i Trøndelag fortsetter de kommende årene.

Men han påpeker at det er noen utfordringer som må løses først.

– Trønderbanen er første strekning som får såkalte bimodale togsett til utprøving. Vi ønsker at de reisende opplever flere avganger og kortere reisetid. Samtidig må vi jobbe mer med elektrifiseringsprosjektet. Den siste runden med kvalitetssikring av elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen har påvist en betydelig kostnadsøkning på rundt 600 millioner kroner. Vi må nå jobbe for å finne løsninger som får pengene til å strekke lenger. Vi får derfor ikke til anleggsstart i 2018, slik vi opprinnelig ønsket, sier samferdselsministeren.

I Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) er elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen planlagt gjennomført i den første seksårsperioden.

Den eksterne kvalitetssikringen som ble ferdigstilt i vår, viste imidlertid at kostnadene har økt med om lag 20 prosent fra anslaget i NTP.

Togtilbudet skal bli bedre

Regjeringen vil legge til rette for å styrke togtilbudet på Trønderbanen i løpet av NTP-perioden. Nye og lengre tog med bedre komfort, større kapasitet og lavere utslipp skal bidra til et forbedret togtilbud på Trønderbanen.

I 2019/2020 er det lagt opp til å prøve ut to nye bimodale togsett i trafikk på Trønderbanen. Bimodale tog kan både hente strøm fra kjøreledningen og kjøre på ikke-elektrifiserte strekninger.

I NTP er det i tillegg satt av midler til tiltak som gjør det mulig å kjøre med lengre tog på Trønderbanen, og i siste del av NTP-perioden er det prioritert tiltak som er nødvendig for å kunne gi et togtilbud med økt frekvens.