Amsterdam er det heteste reisemålet

Hege May Petersen i Ticket Stjørdal forteller at reiselysten er ekstremt høy i høst.

– Kortere weekendreiser er trenden, og øker med over 50 prosent sammenlignet med i fjor. Høstens mest bestilte storby for trøndere er Amsterdam, sier Petersen og viser til dem siste bookingstatistikken fra Ticket Feriereiser.

– Trøndere liker direktefly og Amsterdam er populær også i høst. Amsterdam klatrer på lista fra niende til førsteplass. At byen anses som forholdsvis trygg kombinert med kort reisevei og lave billettpriser hjelper også til å øke populariteten.

Weekendreiser

Hun forteller a weekendreiser er populært.

– Flere og flere nordmenn vil reise på weekendreiser. Europas populære hovedsteder dominerer topplisten. Favoritten Amsterdam er, med relativt kort flytid og behagelig klima, perfekt for noen dagers besøk, sier Petersen.

– London ligger på en andreplass på listen over de mest populære weekendreisemål, og har mer enn doblet bestillingene mot 2016. Nordmenn vil gjerne tilbringe noen dager i London og benytte seg av det enorme utvalget av shopping, restauranter og kultur. Snittprisen på reiser til London har også gått ned med 5,5 prosent sammenlignet med 2016, sier hun.

Polske storbyer som Krakow og Gdansk er også hete.

– Severdigheter, shopping og det lave prisnivået gjør at Polen har blitt et veldig populært reisemål året rundt, sier Hege May Petersen.

Hit reiser trøndere i høst med avreise fra Trondheim. Fjorårets plassering i klamme.

1. Amsterdam (9)

2. London (4)

3. Stockholm (6)

4. Manchester (16)

5. Krakow (1)

6. København (2)

7. Paris (25)

8. Gdansk (24)

9. Riga (10)

10. Nice (13)