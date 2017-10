Tatt i tollen med 240 narkotiske tabletter

Tre polske statsborgere ble tatt ut til tollkontroll ved flyankomst fra Gdansk torsdag ettermiddag.

I mennenes bagasje fant tollerne til sammen 240 narkotiske tabletter.

- To av dem hadde 60 tabletter hver, mens den tredje hadde 120 tabletter. De hadde ingen form for dokumentasjon fra lege, sier seksjonssjef for tollmyndighetene på Værnes, Hallgeir Bjørvik.

Legemiddelet de tre ble tatt med er av typen Alprazolam.

Ifølge Bjørvik er saken anmeldt til politiet.