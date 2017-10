Var full, men kjørte småbåt

Stjørdalingen ble knepet av politiet ved Steinkjer en ettermiddag i august i år.

Forleden møtte han i tingretten siktet for brudd på småbåtloven. Mannen som er i begynnelsen av sekstiåra, erkjente straffskyld under rettsmøtet. Han innrømmet at han hadde drukket.

I domspremissene peker tingretten på at stjørdalsmannen førte en 17 fots båt med motor på 60 hestekrefter.

Under straffeutmålingen la retten vekt på den høye promillen. Retten bemerker at forholdet alene av den grunn ligger tett opp til grensen for det som skulle tilsi en ubetinget fengselsstraff.

Retten peker på at siktede har tilstått, men at det likevel har hatt liten betydning for etterforskningen. Men tilståelsen har ført til enklere behandling i retten. Derfor ble stjørdalsmannen gitt en «strafferabatt» på to dager.

Tingretten konkluderte derfor med fengsel i 18 dager. Retten kom også til at mannen skal slippe å sone fengselsstraffen. Betingelsen er at han ikke begår nye straffbare forhold i prøvetida på to år.

Stjørdalsmannen forklarte at han er uten inntekt da han ble bedt om å redegjøre for sin økonomi overfor tingretten. Han ble derfor dømt til å betale en bot på 3.000 kroner. Betaler han ikke bota, og myndighetene ikke får til å inndrive pengene, bærer det i fengsel i seks dager.

Tingretten peker på at selv om båten stjørdalingen førte, er under åtte meter, var den utstyrt med en motor på over 20 hestekrefter. Motorkraften gjør at det kreves båtførerbevis etter småbåtloven.

Men på grunn av sin alder, trenger ikke mannen båtførerbevis. Likevel ilegger retten ham forbud mot å føre motorbåt i et år.