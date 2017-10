Nå kommer det toalettbygg ved Stavsjøen

Det var Høyres gruppeleder Eva Lundemo som i kommunestyremøtet i september i fjor spurte ordføreren om muligheten for å få på plass et offentlig toalett ved Stavsjøen på Sveberg. Hun har senere flere ganger etterlyst status i saken etter at et samlet kommunestyre vedtok å be rådmannen komme tilbake med et forslag til løsning.

Nå er saken klar for politisk behandling, og er satt på formannskapets sakskart. Der foreslår rådmannen at det skal bygges et publikumstoalett nord for Abrahallen.

Kostnadene for bygget er anslått å ligge innenfor en ramme på 300.000 kroner, og vil bli innarbeidet i budsjettet for 2017 ved omdisponering av penger fra andre budsjettposter. Dersom forslaget faller i god politisk jord er planen å kunne ha toalettet i drift i løpet av året.

Rådmannen legger fram en innstilling med to alternative plasseringer. Det ene, som anbefales, er nord for Abrahallen, mens alternativet vil være en plassering sørvest for idrettshallen. Det siste alternativet vil kreve en annen teknisk løsning og er anslått å koste 750.000 kroner.

Det er også vurdert en mulig bruk av toalettene i Abrahallen, men dette vil medføre kostnader med ombygging av inngangspartiet. Rådmannen har også sett på muligheten for leie av et mobilt toalett.

Det vil ikke kreve noen investeringskostnader, men det vil påløpe årlig leie og utgifter for tømming og etterfylling av vann.

Toalettet vil bli knyttet til det kommunale vann- og avløpsnettet. De årlige driftskostnadene, med renhold tre ganger i uka, vil utgjøre rundt 70.000 kroner.