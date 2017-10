– Gleder oss til å komme inn

Det sa Andreas Vigen til entreprenøren på den store grillfesten på byggeplassen i Værnesgata fredag.

Betyr mye

Andreas Vigen holdt tale på vegne av arbeidstreningsbedriften Fides, som i dag er spredt på tre lokaliteter i Stjørdal. Han fortalte hva nybygget betyr for arbeidsstokken.

– Hjertelig takk for at vi får komme og se på det fantastiske bygget. Det er ikke bare et hus for oss. Det er det som snart blir den nye arbeidsplassen vår, og det betyr blant annet at vi alle vil bli samlet under ett tak. Slik jeg har forståtte kan vi alle sammen få spise sammen med sjefen vår. Det blir bra, sa Vigen.

Ny, moderne arbeidsplass

Entreprenøren fikk høre at de ansatte i Fides gleder seg til å få nye, moderne lokaler.

– Jeg regner med at dette også vil medføre nye arbeidsoppgaver og nye muligheter for mestring i hverdagen for oss, sa Andreas Vigen.

Daglig leder for Fides, Roar Vikvang, gleder seg også til nybygget. Han kan fortelle at de ansatte har fulgt byggeprosjektet tett.

– De som jobber i Fosslia vet jeg har vært her på ukentlige turer, sier han.

Fides har i dag en avdeling i Fosslia, en i Værnesgata - og det er en stor avdeling på 1000 kvadratmeter på Sutterø industriområde.

Store forventninger

– Jeg synes Andreas Vigen beskrev veldig fint hvilke forventninger vi har til det nye bygget. Det er noe som betyr veldig mye for oss i Fides. Mange er spente og gleder seg, men jeg tror også at noen er litt usikre. De vet at dette blir den nye arbeidsplassen framover og en viktig del av hverdagen. For mange betyr trygghet mye. Vi har lagt vekt på å forberede flyttingen, og snakker mye om den, sier Vikvang.

Gjorde stas

– Jeg må si at jeg setter stor pris på invitasjonen fra Ruta Entreprenør og det de gjør med denne invitasjonen. Det at det stelles i stand til en grillfest for å sette litt ekstra pris på arbeidstakerne som skal inn i bygget. Det er storsinnet. Og folk koser seg, sier Vikvang.

Alle fra Fides fikk utdelt en orange refleksvest som viser at de er med på prosjektet. Neste post på programmet, var en tur på byggeplassen for å gjøre en arbeidsinnsats.

Uvanlig engasjement

Prosjektleder Jan Ove Furunes forteller om et sjeldent engasjement rundt byggingen av et nytt bygg.

– Det er ikke ofte vi opplever et så stort engasjement fra brukerne. Som regel ser vi ikke mye til dem. Det gjør prosjektet litt spesielt for oss også. Vi bestreber oss på at de skal få et bygg som er mest mulig tilpasset bruken deres, og samtidig også bruken storkjøkkenet som også skal inn i huset. Og så skal vi prøve å få de inn til rett tid, rundt 1. april neste år, sier prosjektlederen.