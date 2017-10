– Urimelig skattepolitikk

Stjørdal

– Den borgerlige regjeringa skulle aldri ha sittet med makta. De som har det bra fra før får mer, mens de som har lite får mindre.

Det sier stjørdalingen Odd Asbjørn Reklev til Bladet få timer etter at finansminister Siv Jensen (Frp) la fram forslaget til neste års statsbudsjett. På gata i byen vakte endringene ingen store reaksjoner, men Reklev og resten av gjengen rundt bordet på Hell Catering & Kafeen i Gågata lar seg provosere av regjeringens skattepolitikk. I budsjettforslaget reduseres blant annet inntektsskatten fra 24 til 23 prosent. Det betyr i snitt 400 kroner i skattelette for dem som tjener 750.000 til én million kroner, mens de med millioninntekt og mer i snitt får 1.700 kroner mindre i skatt. Ektepar der den ene forsørger den andre, blir de store taperne i statsbudsjettet for neste år.

Høy formue

Regjeringen foreslår å øke maksprisen for en barnehageplass med 110 kroner per måned til 2.910 kroner fra 1. januar 2018. Arbeidsløse og aleneforeldre kan også gå trangere tider i møte. Regjeringen foreslår å stramme inn reglene for dagpenger, ved at det heretter ikke skal være mulig å samle opp inntjening over tre år. Regjeringen vil også kutte støtten til enslige forsørgere med 13 prosent.

Vinnerne i statsbudsjettet er aksjesparere med høy formue. Regjeringen legger opp til at aksjeeiere bare skal måtte betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi. Det betyr en skatterabatt på 20 prosent for dem som er i posisjon til å betale formuesskatt. Regjeringen foreslår en slik «aksjerabatt» for å få flere til å spare i aksjer heller enn i bolig, og slik bidra til vekst i økonomien.

Dyrt nok fra før

Det noen kan spare i skatt kan imidlertid forsvinne i høyere moms. Regjeringen vil øke den laveste momssatsen, «moro-skatten», fra 10 til 12 prosent. Det gjør det dyrere å gå på kino, ta buss og drosje, se fotball og bo på hotell.

Det får ungdommene som Bladet treffer i kulturhuset til å reagere. Stjørdalsjentene Ann Jorid Railo Valstadsve (15) og Dina Eriksen (15) går regelmessig på kino og synes billettene er dyre nok fra før.

– Prisen på kinobillettene burde vært halvert. De er dyre nok fra før, sier Eriksen. De to elevene ved tiende trinn på Halsen ungdomsskole rynker på nesen når de får høre regjeringens plan om en avgiftsøkning på godteri. I forslaget blir røyk, snus og godteri 1,5-1,9 prosent dyrere.

– Hæ? Hvorfor skal godteriet bli dyrere, det er dårlig gjort, smiler Eriksen.

Greit med dyrere vin

I forslaget fra regjeringspartiene vil ei flaske vin bli omtrent ei krone dyrere og ei flaske brennevin bli fem kroner dyrere. Trioen rundt kafébordet i Gågata støtter økte avgifter på alkohol og tobakk.

– Helt i orden, mener Odd Asbjørn Reklev. Kona Unni Lisbeth Reklev og kameraten Jorulf Husås nikker samtykkende. At NRK-lisensen øker med 55 kroner og elavgiften går opp med 1,8 prosent får de to sistnevnte til å reagere.

– Nei, steine ta altså. NRK-lisensen er dyr nok fra før, sier Unni Lisbeth.

Elbiler blir dyrere

Regjeringen vil innføre en engangsavgift for elbiler, lik den som er for hybridbiler. Avgiften skal gjelde elbiler med vekt over to tonn. I tillegg kan det bli litt dyrere å gå til legen. Egenandelen går opp med 1,8 prosent om regjeringa får det som de vil. Gjengen på kafeen i Stjørdal er prinsipielt uenig i flere av prioriteringene, men konkluderer med at det for dem neppe blir store omveltninger i hverdagen.

– Vi vil nok ikke merke store forskjellen, sier Odd Asbjørn Reklev.