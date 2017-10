Politiet meldte på Twitter kl 1300 at det står en bil utenfor E6 og at en mann sitter angivelig i bilen. Politi og ambulanse rykker ut.

Etter at politiet kom på stedet like øst for vektstasjonen viste det seg at en punktering var årsaken til at bilen hadde havnet langt ut på jordet. Politiet kommer ikke til å opprette en sak.