Innbrudd i Teveldalen

Kl. 1650 fikk politiet melding fra en huseier i Teveldalen om at det har vært ubudne gjester som har prøvd å bryte seg inn i en bod.

- En sykkel og en høytrykkspyler er tatt, men tyvene hadde ikke klart å ta seg inn i huset. Huseier mente at det kunne være på grunn av den illsinte fuglehunden i huset. Ellers skal det være et par knuste ruter, sier Bjørn Handegard, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt. Han legger til politiet er på vei til Teveldalen for å se hva som har skjedd.