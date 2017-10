Vil ikke gi blankofullmakt til utfylling

Flertallet i formannskapet i Stjørdal ber nå rådmannen jobbe videre med et alternativ med en mindre utfylling på i det gamle elveleiet mellom Langøra og flyplassområdet i stedet.

Stjørdalspolitikerne vil også vente med å gi klarsignal til utfylling på utsida av Langøra. Først skal havnebehovene i Stjørdal utredes nærmere.

Bladet beklager

Det betyr at deler av avisartikkelen om Langøra og utfyllinga som sto på trykk torsdag var feil, og dermed var utgangspunktet for lederen i Bladet sist torsdag også feil.

Bladet hadde blandet sammen avstemmingsresultatet slik at feil forslag ble presentert som vedtatt.

Det korrekte er at ordførerflertallet satte fram et forslag som i virkeligheten ville gi rådmannen videre fullmakter til å jobbe med alle mulige løsninger. Men forslaget ble forkastet. Venstre stemte med opposisjonen i formannskapet og skapte flertall for rådmannen sine formuleringer som kan åpne for en mindre utfylling.

Bladet skrev at saken ble behandlet i kommunestyret, men den var oppe til behandling i formannskapet. Bladet beklager feilene.

Mindre utfylling

Når plansaken etter hvert kommer til kommunestyret, vil Miljøpartiet de Grønne sitte på vippen.

Miljøpartiet er tydelige på at de neppe vil gå med på utfylling i det gamle elveleiet.

Arbeiderpartiets gruppeleder Joar Håve tror forslaget fra ordførerblokka var et forsøk på å kjøpe seg tid fordi det er stort sprik mellom de borgerlige partiene og Miljøpartiet.

Håve understreker at vedtaket som fikk flertall i formannskapet, sier noe om måten og retningen Stjørdal kommune skal arbeide videre med saken på.

– Vi er nødt til å lete etter løsninger som både imøteser behovene til flyplassen og naturmiljøet. Det handler om å finne de beste løsningene for samfunnet som helhet, sier Håve.

Derfor åpner vedtaket for en mindre utfylling i det gamle elveleiet.

– Men de konkrete og endelige løsningene får rådmannen og til slutt kommunestyret i Stjørdal komme tilbake til senere når de er utredet, sier Håve.

Det haster

Mens stjørdalspolitikerne og rådmannens eksperter tenker seg om, tikker klokka ubønnhørlig mot deadline. Planen var å fylle det gamle elveleiet ved Langøra med stein fra tunnelutbyggingene på E6 som nå skal settes i gang mellom Trondheim og Stjørdal. Vegutbyggingen skal starte i 2019.

Da må statsselskapet Nye Veger som skal oppgradere motorvegen, ha et sted å gjøre av steinmassene. Glipper Værnes-alternativet, kan det forsinke hele vegutbyggingen mellom Stjørdal og Trondheim.

Det er stjørdalsordfører Ivar Vigdenes (Sp) sterkt bekymret for.

Da saken ble diskutert i formannskapet, ga ordføreren uttrykk for hvilke dilemmaer stjørdalspolitikerne står overfor. Ordføreren ga beskjed om at han for sin del, ikke har konkludert ennå.

Ingen blankofullmakt

Tommy Reinås i Miljøpartiet de Grønne i Stjørdal sier til Bladet at de neppe vil være med på å stemme for løsninger som skader naturmiljøet ved Stjørdalselva.

– Vi vil ikke gi noen blankofullmakt til luftfarts- og vegmyndighetene om å dumpe steinmasser i det gamle elveleiet, sier Reinås.

Miljøpartiets gruppeleder peker på at våtområdet mellom Langøra og flyplassområdet, er klassifisert som et viktig oppvekstområde for sjøørret.

Derfor kan Miljøpartiet heller ikke være med på mindre utfyllinger her, hvis det skader oppvekstområdet for sjøørreten.

Rådmannen i Stjørdal har foreslått å fylle steinmasser i fjorden på utsida av Langøra i stedet. Slik kan flyplassområdet trekkes litt lenger vestover. Nå åpner flertallet i formannskapet for delvis utfylling i det gamle elveleiet.

Ekstern ekspertise

– Det er godt mulig at det ikke vil skade sjøørreten med for eksempel delvis utfylling, men det må vi først få klare forsikringer om fra fagmiljøene, sier Tommy Reinås.

– Men det haster å finne løsninger for steinmassene fra E6-utbyggingen? Hvis ikke kan hele vegutbyggingen bli utsatt?

– E6 er bra nok

– Miljøpartiet mener vegen mellom Trondheim og Stjørdal er bra nok, sier Reinås.

Miljøpartiet vil heller bruke ressursene på å bygge ut jernbanen mellom Trondheim og Stjørdal.

– Jernbane er et mye mer miljøvennlig transportalternativ, sier Reinås.

Miljøpartiets gruppeleder regner heller ikke med at det vil være noe problem å bli kvitt steinmassene fra en vegutbygging.

– Det er mangel på stein i hele regionen – og Norden for den del. Stein kan være en kommersiell ressurs. Utfylling i det gamle elveleiet ved Stjørdalselva, er neppe noen forutsetning for E6, mener Reinås.

Avinor er skeptisk

Avinor som driver og har ansvaret for flyplassen på Værnes, ser ingen andre realistiske alternativ enn å fylle ut det gamle elveleiet mellom terminalområdet og Langøra. Det går tydelig fram at et brev som Avinor har sendt til Stjørdal kommune. Brevet er underskrevet av tidligere lufthavndirektør Lasse Bardal.

Han gjør rede for hvilke behov flyplassen på Værnes har for utvikling i årene som kommer. Bardal tar spesielt for seg forslaget fra rådmannen om å fylle steinmassene på utsida av Langøra og heller bruke dette området til flyplassaktiviteter.

Avinor peker på at en slik løsning vil flytte aktivitetene lenger unna terminalområdet. Det vil føre til lengre kjøreavstander og mer bruk av tid. Det vil igjen gjøre driften av lufthavna dyrere og svekke Værnes sin konkurransekraft. Det vil ikke bare ramme flyplassen, men hele distriktet som hører til.

– Eneste alternativ

Lufthavndirektøren presiserer at utfylling i det gamle elveleiet er det eneste reelle alternativet som gjør det mulig å skape en lønnsom utbygging og videreutvikling av en effektiv og attraktiv lufthavn på Værnes.

Avinor legger til at de gjerne blir med på en diskusjon om hvordan dette området kan utformes slik at miljøet kan bli ivaretatt på beste måte.