Dømmes som edru selv om han ikke husket noe

Stjørdalsungdommen som er sist i tenåra, må nå sone 24 dager i fengsel. Han truet en politimann på livet og sparket til politimannen i beinet da han ble pågrepet. Episoden skjedde en natt i oktober i fjor i sentrum av Stjørdal.

Politiet rykket ut fordi det ble ringt inn melding om en beruset og truende person som opptrådte aggressivt. Politiet var på stedet etter få minutter. Da sov tiltalte i veigrøfta. Politiet oppfattet ham som livløs.

Lagt i jern

Da politiet forsøkte å få kontakt med ham, slo han politibetjenten i skuldra og forsøkte å sparke. Ungdommen var i tillegg hissig og høyrøstet. Han truet tre ganger med å drepe politibetjenten. Tiltalte ble derfor påsatt håndjern.

Politiet opplevde ungdommen som så uregjerlig at en annen patrulje ble tilkalt for å hjelpe. Politiet bestemte at ungdommen skulle kjøres til arrest i Trondheim. Inne i cellebilen sparket han en politibetjent i beiner. Stjørdalingen ble derfor lagt på gulvet i cellebilen og føttene hans ble stripset.

Husket ingenting

Stjørdalingen møtte i tingretten forleden og erkjente straffskyld. Han forklarte i retten at han hadde drukket mye. Han husket ingenting av det som skjedde sent på kvelden. Politimannen ble ført som vitne under rettssaken.

Retten fant det bevist at stjørdalingen både hadde truet en offentlig tjenestemann og sparket. Det hindret politiet i å utføre oppdraget.

Retten legger ikke vekt på at tiltalte ikke husket noe fra episoden. Tingretten bemerker i domspremissene at det bare kan skyldes selvforskyldt rus. Derfor skal han bedømmes som om han var edru.

Ubetinget fengsel

Under straffeutmålingen peker tingretten på at det normalt skal reageres med ubetinget fengsel når noen dømmes for vold mot politiet. Betinget fengsel kan bare brukes i helt spesielle tilfeller. Og slike tilfeller skal vurderes strengt.

I denne saken fant retten ingen formildende omstendigheter eller andre spesielle forhold. Derfor krever allmennpreventive hensyn at det blir reagert strengt. Det gjelder selv om stjørdalsungdommen både er tidligere ustraffet og ikke han begått nye straffbare forhold etter hendelsen.

Ungdommen går på skole og har planer for studiene. Han har ikke problemer med rus eller kriminalitet utover denne konkrete saken, skriver retten i domspremissene.

Konklusjonen ble fengsel i 24 dager. To dager i varetekt blir trukket fra når straffen skal sones.