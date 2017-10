Hannelore hos historielaget

Hun kommer for å fortelle om sine opplevelser som flyktningjente fra et splittet Tyskland etter andre verdenskrig. Hannelore Selbekk som nå er 70 år, forteller om opplevelsene sine i boka «Sommerbarn – en flyktningjentes historie» som hun nylig har gitt ut.

Hannelore Kroll som hun da het, flyktet sammen med familien sin fra det kommunistiske styret i Øst-Tyskland til Vest-Berlin like etter krigen. Hannelore var ni år gammel da hun fikk komme på ferie til Norge og Stjørdal i 1957.

Oppholdet skulle etter planen vare i tre uker. Hannelore ble i Stjørdal i fire år. Her gikk hun på skole, her fikk hun venner, her møtte hun kjærligheten – og her fikk hun bo hos «tante og onkel», som hun fortsatt omtaler dem – Astrid og Johan P. Øyan.

For unge Hannelore ble livet i Stjørdal et eventyr.

– Åh, det var så godt å være her! Jeg hadde det så bra. Ikke materielt, først og fremst, men på alle måter. Her fikk jeg være med på så mye, her fikk jeg utvidet horisonten min. Venner, Husbymyra, skole, og lærer Kvaal, som var utrolig flink til å fortelle. Jeg svelget alt, fortalte Hannelore Selbekk i et intervju med Bladet i forbindelse med bokutgivelsen i september.

Hannelore var 14 år da hun dro tilbake til Tyskland. Men etter fire nye år var hun tilbake på sommerbesøk i Stjørdal. Her møtte hun igjen barndomskjæresten Kjell – og etter enda noen år giftet de seg og slo seg ned som lærere i Meråker.

– Hannelore Selbekk har en veldig viktig historie å fortelle, sier historielagets leder Kjell Erik Pettersson.

Han peker på at Hannelores historie og opplevelser har paralleller til situasjonen som mange flyktninger opplever også i dag. Spesielt barn som blir sendt ut av landet og tilbake etter å ha slått rot i Norge.

Under møtet som historielaget arrangerer i aulaen ved Ole Vig videregående skole tirsdag kveld, vil Hannelore Selbekk fortelle mer om sine opplevelser og arbeidet med boka hun har skrevet.

Andre halvdel av historielagets møte blir en fortsettelse av de populære bildekveldene. Historielagsleder Kjell Erik Petterson vil vise bilder fra Stjørdal som tidligere neppe har vært vist offentlig. Bildene kommer fra arkivet til stjørdalsfotografen Dagfinn Furunes.

