Løslatt fra arresten etter boligbrann på Teveldalen

Meråker brannvesen fikk melding om en biligbrann på Teveldalen noen minutter over midnatt natt til mandag. Bolighuset var fullstendig overtent og delvis nedbrent da brannvesenet kom til stedet.

Bare grunnmuren og pipa står igjen av bolighuset.

Siktelsen ikke endret

En mann i 40-årene som er hjemmehørende i Meråker, ble pågrepet og siktet i forbindelse med boligbrannen. Vedkommende ble løslatt fra arresten mandag kveld.

– Vi vurderer det dithen at faren for bevisforspillelse ikke lenger er til stede. Status på siktelsen er ikke endret, sier etterforskningsleder Annar Sparby ved Stjørdal lensmannskontor.

Mannen er siktet etter straffelovens paragraf 355 – fremkalling av fare for allmennheten.

– Har ingen god forklaring

Sparby opplyser at det etter hvert skal bli tatt en vurdering om siktelsen skal opprettholdes, endres eller frafalles. Det skjer sammen med påtalemyndigheten og sammenfalling med tekniske undersøkelser på brannstedet.

– Når dette skjer er umulig å si nå. Vi avventer svar på undersøkelsene som er gjort. Per tidspunkt er brannårsaken uklar, sier Sparby.

Mannen som er siktet satt i avhør med politiet gjennom hele mandagen.

– Han har ingen god forklaring på hva som har skjedd og mener at noen andre må ha tent på huset. Vi er i gang med å sjekke ut troverdigheten i det han har forklart i avhør, sier Sparby.

Varslet selv om brannen

Ifølge etterforskningslederen var det mannen som selv som varslet om brannen, og han var også på brannstedet på Teveldalen da han ble pågrepet.

– Hva ligger til grunn for siktelsen mot mannen?

– Han oppdaget brannen og var på stedet. For å gjøre visse undersøkelser er vi nødt til å sikte vedkommende før vi kan gjennomføre det vi ønsker. Det er også for enten å knytte mannen til åstedet, eller om vi kan utelukke at det er han som står bak.

– Hvilket motiv mener dere han i så fall har?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Vi jobber ut fra flere teorier, men jeg vil ikke gå noe nærmere inn på det nå.

– Ingen sammenheng

Ifølge Annar Sparby har politiet vært i befatning med mannen tidligere.

For knappe to år siden ble den gamle kafeen på Teveldalen, bedre kjent som Grenserasten, totalskadet i brann. Sparby opplyser at politiet ikke kan påstå at det har en sammenheng med boligbrannen på Teveldalen natt til mandag.