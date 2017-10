Tatt i 150 kilometer i timen i 80-sone

En mann i 20-årene fra Malvik er av Sør-Trøndelag tingrett dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for overtredelse av vegtrafikkloven. Han ble i tillegg idømt tap av føreretten i 19 måneder. Straffen er i tråd med forslaget fra påtalemyndigheten.

150 kilometer i timen

Det var i september i år at mannen raste gjennom en kontrollpost på riksveg 3 i Rendalen. Bilen mannen førte ble målt til 150 kilometer i timen i 80-sonen.

– Høyesterett har uttalt at det som utgangspunkt bør idømmes ubetinget fengsel i saker som gjelder kjøring med en hastighet over 135 kilometer i timen i 80-sone. Siktedes fart ligger klart over denne grensen og det er ikke øvrige forhold i saken som tilsier at utgangspunktet som ubetinget fengselsstraff bør fravikes, heter det i dommen fra tingretten.

Vedtok dommen

Retten mente også at det var skjerpende at kjøringen fant sted på en av hovedveiene hvor det normalt er en del trafikk.

I retten ble saken avgjort som såkalt tilståelsessak. Malvikingen erklærte at han vedtok dommen.