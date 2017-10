Toalettet ble for dyrt for politikerne

Rådmannens anbefalte plassering av nytt toalettbygg i friluftsområdet ved Stavsjøen ble ikke godkjent av formannskapet. Saken ble vedtatt utsatt for å se investeringen i sammenheng med budsjettet for neste år.

Kostnadssprekk

- Jeg er for toalett ved Stavsjøen, men dette begynner å ligne på kostnadssprekken for stupetårnet ved Hamar. Er det riktig å bruke penger på dette og ikke til andre formål. Er tilbøyelig til å ville se dette i en helhetlig budsjettsammenheng, sa ordfører Ingrid Aune (Ap) i debatten om plasseringen og kostnadene for det planlagte toalettbygget.

Bommet kraftig

Den anbefalte plasseringen nord for Abrahallen er beregnet å koste 300.000 kroner. Et alternativ, sørvest for hallen ved starten av lysløypa, blir ansett å være en bedre plassering, men vil ha en kostnad på 750.000 kroner. At dette blir langt dyrere skyldes at det må graves og legges rør for vann og avløp.

- Investeringskostnaden på 100.000 kroner som ligger inne i budsjettet var tatt på feelingen. Der bommet vi kraftig, og det økte investeringsbehovet på 200.000 kroner er foreslått hentet fra annen budsjettpost, forklarte rådmann Carl-Jakob Midttun.

For dyrt

- SV ble med på dette forsalget i kommunestyret fordi vi ser at det er behov for et toalett. En plassering der vi helst vil ha toalettet blir, etter min mening, alt for dyrt. Nå må vi vurdere om en plassering nord for Abrahallen blir for langt unna og om toalettet vil bli brukt. Det vil være flaut om vi bruker 300.000 kroner på et toalett som ikke blir brukt, mente Rakel S. Trondal (SV).

Det var Eva Lundemo (H) som etterspurte toalett og som fikk et enstemmig kommunestyre med på å be rådmannen se på muligheten for å sette opp et toalettbygg. I formannskapet foreslo hun at en skulle gå for det dyreste alternativet, men delfinansiere kostnadene med salg av eiendom og mulig medfinansiering fra andre aktører. Det forslaget fikk bare Lundemos stemme.

Saken utsatt

Ole Herman Sveian (Sp) fikk flertallet i formannskapet med på at saken utsettes og at rådmannen skal se på om kostnadene kan legges inn i investeringsbudsjettet for neste år.