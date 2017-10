Mange små elgkyr uten kalver

Stjørdal kommunes skog og utmarksrådgiver Stian Almestad er betenkt. Tilbakemeldingene fra høstens elgjakt er ikke helt der de skulle ha vært, og bekrefter en utvikling som har sett noen år som man jobber med å snu.

– Nei, en god del av jegerne forteller at de ser en del elgkyr som ikke har kalver. Det er en indikasjon på at det ikke står bra til med elgbestanden i vår region. Mye tyder på at enkelte elgkyr har såpass dårlig kondisjon at de ikke får frem avkom, sier Almestad og legger til at det er få rapporter om elgkyr med tvillinger, som heller ikke er noe godt tegn. Dette er desverre ikke overraskende.

Synkende kondisjon

Han forteller at det har vært en tendens med en synkende kondisjon på elgen i kommunen over lang tid. På 70-tallet var snittvekta på halvannetåringe okser over 150 kilo, mens nå ligger de på cirka 125 kilo.

– Vi har for mye elg i forhold til beite. Bestanden har bygd seg opp gjennom flere år og har blitt for stor. Vi så i fjor at snittvekta på oksekalver for første gang var under 60 kilo, som er dårlig. At vekta på dyrene går ned er ikke positivt, sier Almestad og mener at avskytingen har vært feil i lengre tid.

– Det har vært for høyt uttak av okser og vi har latt for mange elgkyr passere posten. Dette har gitt høy produktivitet, men ikke med optimale gener. Elgkyrne har hatt dårlig utvalg av kondisjonerte okser under brunsten. Elgkyrne lar seg bli parret, men ikke under hovedbrunsten og det er mindre okser som slipper til. Det er ikke positivt, for det er viktig at det er store okser som bedekker elgkyrne. Ikke små ungokser som det er usikkert om har det riktig avlsmaterialet. Elgkyr som blir bedekt sent, vil også føde kalvene senere på våren og får dermed et dårligere utgangspunkt.

Derfor har han bedt jegerne om å skyte flere voksne elgkyr og kviger.

– Det vil ta litt tid å rette opp kondisjonen i elgstammen, men kjønnsfordelingn kan fikses ganske fort. I år økes avskytingen av hunndyr i tråd med det vi har gjort de to foregående årene. I to år på rad har jegerne skutt flere voksne kyr enn voksne okser.

Hardere avskyting

Almestad har oppfordret til en hardere avskyting.

– Jeg har vært i kontakt med alle valdansvarlige og bedt om at de øker fellingsprosenten. I fjor var den på 85 prosent og vi ser helst at de skyter hele kvoten. Det har også vært skjev kjønnsfordeling på halvannetåringer. Det har vært skutt dobbelt så mange okser som kviger. Her ønsker vi en hardere avskyting av kviger, slik at vi får en bedre kjønnsfordeling i bestanden, sier han.

Almestad er glad for at mange leverer inn slakteavfallet.

– Jegerne har tatt oppfordringen og kjører ned til renseanlegg for å levere inn slakteavfallet. Det er veldig positivt, sier Almestad og legger til at avfallet vil bli brukt til reveåte senere i vinter.